Reabrirán antigua vía al Llano desde este 15 de septiembre como alternativa a emergencia en corredor principal

El concesionario Coviandina informó este sábado que reforzarán las obras entre el kilómetro 18+340 y km 18+980 de la antigua vía al Llano, con el fin de ayudar a superar la contingencia que hay desde hace una semana en el corredor principal al oriente del país, permitiendo la circulación de todos los vehículos incluyendo los de carga pesada de hasta 52 toneladas.
Así las cosas, el concesionario informó que esta vía alterna estará habilitada desde el próximo lunes, 15 de septiembre, luego de ajustar el plan de obras para reemplazar material e instalar el pavimento en el sector donde es necesario llevarlo a cabo. La apertura se hará en tres fases para que la incorporación del tráfico se haga de manera progresiva, cumpliendo con lo establecido en el Plan de Contingencia Operativa.