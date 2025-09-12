Colombia está en el Top-5 de aficionados que más inscripciones registran en la preventa de boletas para el Mundial 2026

La Fifa, ente rector del fútbol internacional, confirmó que las primeras horas de preventa de boletas para el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos dejó un gran balance en las primeras horas. La preventa, que va del 10 al 19 de septiembre, ha tenido una gran demanda por parte de los aficionados y los hinchas colombianos aparecen en el Top-5 de compradores. Según reportó la Fifa, más de 1.5 millones de aficionados de 210 países ya se inscribieron en el sorteo, y entre los que más han ingresado a registrarse en la preventa están los aficionados anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, seguidos por los colombianos y los argentinos, quienes cierran el Top-5 de compradores.

Y es que parece que, la doble victoria de Colombia en la última jornada de Eliminatoria, motivó más a los cafeteros para asegurar sus entradas para acompañar a la selección que dirige Néstor Lorenzo. El sorteo de los grupos del Mundial se realizará el próximo 5 de diciembre, pero desde ya los hinchas quieren asegurar su boleta y por ello, están participando de manera masiva en la preventa, que va hasta el próximo 19 de septiembre. Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 26, se mostró optimista con la masiva participación en esta primera fase de venta. “La gran cantidad de inscripciones presentadas es un testimonio del enorme entusiasmo que ha despertado en todo el mundo la Copa Mundial de la FIFA 26 y hasta qué punto se convertirá en un hito en la historia del fútbol”.

Una vez cierre el plazo, la Fifa comunicará los resultados a los aficionados que obtuvieron cupo en la preventa. Además, se recuerda que, las siguientes fases de venta comenzarán el próximo primero de octubre.

¿En qué bombo estaría Colombia para el sorteo?

De acuerdo con el portal especializado Football-Ranking, que actualiza en tiempo real la clasificación de selecciones, Colombia sumó 12.65 puntos, cifra suficiente para ocupar la casilla 13. Se trata de un avance significativo que confirma el buen momento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Este avance le permite a Colombia estar, parcialmente, en el Bombo 2 para el sorteo del Mundial. Acompañaría a selecciones como Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Dinamarca, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Australia, Noruega y Egipto.

Por su parte, el Bombo 1 estaría conformado por Estados Unidos, México, Canadá, España, Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Croacia y Marruecos. De manera momentánea, en el Bombo 3 se encuentran Paraguay, Argelia, Eslovaquia, Costa de Marfil, Túnez, Uzbekistán, Sudáfrica, Jordania, Macedonia del Norte, Honduras, Asia 7 y Asia 8. Finalmente, en el Bombo 4 están Jamaica, Cabo Verde, Bosnia, Ghana, Nueva Zelanda, Surinam, Uefa Playoff 1, Uefa Playoff 2, Uefa Playoff 3, Uefa Playoff 4, Repechaje 1 y Repechaje 2.