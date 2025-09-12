Colombia está en el Top-5 de aficionados que más inscripciones registran en la preventa de boletas para el Mundial 2026

La Fifa, ente rector del fútbol internacional, confirmó que las primeras horas de preventa de boletas para el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos dejó un gran balance en las primeras horas.
La preventa, que va del 10 al 19 de septiembre, ha tenido una gran demanda por parte de los aficionados y los hinchas colombianos aparecen en el Top-5 de compradores.
Según reportó la Fifa, más de 1.5 millones de aficionados de 210 países ya se inscribieron en el sorteo, y entre los que más han ingresado a registrarse en la preventa están los aficionados anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, seguidos por los colombianos y los argentinos, quienes cierran el Top-5 de compradores.