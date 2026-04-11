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Videos | Comunidad intentó linchar en Bogotá a menor de 14 años señalado de abusar de una de 10; hubo intervención de la Policía

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden tuvo que intervenir ante la comunidad enfurecida, dejando ciudadanos lesionados. Aquí lo que sucedió.

  • Comunidad de Usme enfurecida intentó linchar a un adolescente de 14 años. Foto: Captura de video
    Comunidad de Usme enfurecida intentó linchar a un adolescente de 14 años. Foto: Captura de video
  • Las autoridades confirmaron la apertura de una investigación disciplinaria. Foto: cortesía Policía Metropolitana de Bogotá
    Las autoridades confirmaron la apertura de una investigación disciplinaria. Foto: cortesía Policía Metropolitana de Bogotá
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Momentos de alta tensión se vivieron en Usme, sur de Bogotá, luego de un intento de linchamiento sobre un menor de 14 años, quien es señalado de abusar de una niña de 10 años.

Según informes preliminares y videos conocidos por la ciudadanía, luego de que se dieran a conocer los hechos, varios habitantes de una comunidad residencial buscaron con furia agredir al adolescente, siendo este el detonante para los disturbios.

Lea también: Presunto abuso de tres niñas casi resulta en linchamiento de un hombre en Belén Aguas Frías

Debido a la magnitud de la situación, fue necesaria la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) para controlar lo ocurrido y proceder con la detención del menor acusado de los hechos para que responda ante la justicia.

Sin embargo, fue tal el caos generado que la policía tuvo que usar uno de sus vehículos para extraer al menor presunto victimario, quien ya contaba con algunas lesiones. En medio de la extracción, según muestran los videos, varios integrantes de la comunidad intentaron detener el automotor, resultando atropellados.

La comunidad ha denunciado un presunto abuso de autoridad por parte de la Policía y uso excesivo de la fuerza a la hora de proteger al adolescente señalado. Sobre eso, desde la Policía Metropolitana de Bogotá se emitió un comunicado confirmando que un ciudadano resultó lesionado.

Asimismo, las autoridades confirmaron que luego de que al parecer se había registrado un caso de abuso sexual donde la menor de 10 años fue víctima de tocamientos indebidos por otro menor de edad, fue la misma comunidad quien llamó para denunciar el hecho.

Las autoridades confirmaron la apertura de una investigación disciplinaria. Foto: cortesía Policía Metropolitana de Bogotá
Las autoridades confirmaron la apertura de una investigación disciplinaria. Foto: cortesía Policía Metropolitana de Bogotá

En el mismo comunicado, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que se abrió una investigación disciplinaria para esclarecer lo ocurrido durante la noche del viernes, al mismo tiempo, invitaron a recurrir a las autoridades para denunciar este tipo de delitos.

Siga leyendo: “No me vaya a dejar llevar por él”: el impactante relato de vecinos que rescataron a hijastra abusada por un pastor cristiano en Caldas

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