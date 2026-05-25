Envigado F.C. acaricia el título del Torneo Betplay: victoria 2-3 ante Cartagena con hat-trick de Marulanda

Envigado F.C. dio un paso importante para conquistar el Torneo Betplay 1-2026 al imponerse como visitante 3-2 este lunes al Real Cartagena en el estadio Jaime Morón de la capital de Bolívar.
El cuadro naranja, que busca volver a la primera división del fútbol colombiano tras perder la categoría el año pasado, tuvo en el juvenil Miguel Marulanda a su gran figura al convertir las tres anotaciones de su elenco.
En los primeros 20 minutos del juego, y ante la presencia de unos 16 mil asistentes, Envigado, con mayor tenencia de balón, tuvo tres opciones claras para convertir con su capitán Édison López, quien hasta estrelló un balón en el palo en medio de una gran jugada colectiva.
Al minuto 33, tras una recuperación en la mitad del campo producto de esa presión constante, y más allá de que el local ya empezaba a jugar mejor, el conjunto antioqueño abrió el marcador gracias a Marulanda.
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El atacante que nació hace 18 años en Santa Rosa de Cabal y quien ha integrado la Selección Colombia Sub-17, aprovechó, con centro de Stiwart Acuña, la desatención en el área del zaguero local Ronaldo Lora, que no pudo rechazar el balón.
Miguel, con gran resolución para controlar el esférico con el pecho, tuvo luego la tranquilidad suficiente para vencer, con pierna derecha, al portero Guillermo Gómez.
Al 42’, el local encontró el empate con Fredy Montero. En un tiro de esquina y en un mal rechazo del arquero Andrés Tovar, Montero, con espacio, empalmó la pelota para enviarla al fondo de la red.