¿Está listo para enamorarse?, ¿le cae el mismo tipo de persona?: La doctora del Q’hubo responde

Desde hace 23 años, la psicóloga Eliana Mejía responde preguntas sobre sexualidad que le envían los lectores del Q’hubo, uno de los periódicos de la Casa Editorial EL COLOMBIANO. En este tiempo, ella ha contestado más de dos mil preguntas, algunas pintorescas, otras alarmantes, unas sintomáticas del papel que las relaciones sentimentales tienen en la sociedad antioqueña actual y otras, relevantes para entender el peso que las redes sociales tienen en la vida cotidiana. Siga leyendo: Adultos deberían realizar entre 500 y 610 minutos semanales de ejercicio para reducir el riesgo de sufrir ataques cardíacos Las preguntas son enviadas por los lectores a un correo electrónico dispuesto para ello. En cada entrega, la psicóloga responde dos. “Normalmente, cuando me llega la pregunta al correo, la leo, la pienso y el día que me siento a escribir contesto las que tenga pendientes. Trato de estar al día”, contó ella en un diálogo sostenido con este medio informativo. De alguna forma, este trabajo de la doctora Eliana le da un sentido local al título de la película de Woody Allen: Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo (pero temía preguntar).

¿Cuándo comenzó esta consejería pública?

“Empezó en el 2003 en La Chiva (anterior nombre del Q’hubo). El objetivo era educativo: aclarar dudas para que las personas estuvieran tranquilas con su sexualidad, pues en esa época no era tan fácil acceder a la información”.

¿Siente que hay algo que la gente tenga siempre en la cabeza o cambia según la edad o el género?

“Las preguntas son variadas porque la sexualidad implica comunicación, emociones y deseo. En general, les preocupa mucho cómo su sexualidad impacta en la pareja. Al final, termina siendo más una preocupación sobre el otro que un sentimiento interior”.

¿Cuáles son las preocupaciones principales de la gente sobre su salud mental o sexual?

“Normalmente es la necesidad de aprobación. La sexualidad se convierte en una medida de si lo estoy haciendo bien. Por ejemplo, cuando no hay sexo, surge el miedo de ‘mi pareja no me desea’ o ‘ya no le gusto’. Muchas veces se utiliza la sexualidad para sostener el vínculo, pero el interés real no es el sexo, sino la pareja”.

Pareciera que, pese a la tecnología, las preocupaciones siguen siendo las mismas...

“La psique humana sigue siendo la misma. Cambia el contexto, como el acceso a la tecnología e inteligencia artificial. Por ejemplo, las aplicaciones de citas han creado una creencia de que las personas son ilimitadas. Esto hace que ya no se valore tanto la conexión; ante el primer error se descarta al otro porque ‘hay mucho de donde elegir’...”. Le puede interesar: ¿Por qué el 90% de la gente usa más la mano derecha? Esta es la razón, según la ciencia

Se trabaja menos en la relación y se descarta más fácil...

“Y se trabaja menos en uno mismo. No se puede esperar que la pareja sea la misma tras diez años. A veces se busca que el otro propicie el cambio interior o nos brinde seguridad, pero si uno siente que no vale, es difícil que el otro te haga sentir valiosa, por más regalos o piropos que te dé”.

Es complejo, porque la sexualidad se basa en el vínculo con el otro, pero el problema suele ser individual...

“Total. Muchas veces no se expresa lo que se siente de forma auténtica, sino que se critica el comportamiento del otro. En lugar de decir ‘me siento abandonada o triste’, se dice ‘tú ya no me miras’. Además, si estoy todo el tiempo encima del otro, genero alejamiento y rechazo”.

Se dice que ahora los hombres tienen más difícil el camino romántico porque los estándares femeninos han subido. ¿Es cierto o es fragilidad masculina?

“A los hombres los socializan mucho para agradar a otros hombres y les cuesta relacionarse con las mujeres fuera de la conquista. Yo les sugiero que consigan amigas para aprender a interactuar en vínculos emocionales. Las mujeres ahora tienen más información y están más seguras, por lo que exigen más. Antes, la mujer cargaba con la emocionalidad del hombre; ahora le pide que asuma su propia emoción. No es que sea más difícil relacionarse con las mujeres, sino que se les exige más trabajo personal y entender sus emociones”.

¿Qué les preocupa a las mujeres en Antioquia?

“Muchas optan por no tener hijos, y las que deciden tenerlos se preocupan por una crianza sin maltratos. También trabajamos mucho en fortalecer el interior para no buscar afuera la seguridad que falta adentro”.

Uno escucha eso de “siempre me cae el mismo tipo de persona”...

“No es que le caiga a uno la misma gente, es que uno le echa el ojo a la misma gente. Esto tiene que ver con el apego construido en la infancia. El cerebro asocia la supervivencia con los patrones de quienes nos cuidaron. Si en tu casa lo normal eran los gritos, tu cerebro buscará eso por ‘economía cognitiva’. Cuando alguien consigue una pareja que no le grita, al principio le parece algo extraordinario o incluso extraño”. Lea aquí: La salud del intestino es clave para el buen ánimo de su mascota, ¿por qué?

Aprendemos del amor en casa, pero también de la sociedad que impone una “normalidad” problemática...

“En psicología, la normalidad es la media. Socialmente nos educaron con el amor romántico del sacrificio y la incondicionalidad, muy propio de los boleros o de historias como Romeo y Julieta, que eran adolescentes. Pero a los 30 años uno busca otras cosas. El aprendizaje personal es entender que lo que vemos en el marketing no siempre es lo ideal”.

De las preguntas que recibe, ¿cuáles la han “shoqueado” más?