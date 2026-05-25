¿Por qué no sancionan a Petro por hacerle campaña a Cepeda?

El procurador general, Gregorio Eljach, reaccionó a la nueva controversia por presunta participación en política del presidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario celebrara en su cuenta de X la multitudinaria concentración del candidato oficialista Iván Cepeda en Barranquilla.

El episodio vuelve a cuestionar la relación entre el jefe de Estado y los organismos de control, especialmente porque Eljach —quien fue ternado por Petro y elegido Procurador en octubre de 2024— ya había advertido públicamente sobre la obligación de neutralidad política de los funcionarios durante la campaña electoral.

Petro publicó varios mensajes exaltando el cierre de campaña de Cepeda en la capital del Atlántico este fin de semana pasado. “Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”, escribió el mandatario junto a imágenes de la concentración.

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En otro mensaje aseguró que “vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad”, y agregó una frase que muchos interpretaron como una pulla contra el candidato Abelardo de la Espriella: “El gato/tigre seguirá cazando ratones”.

Además, el Presidente compartió un video recordando al exsenador y exmagistrado Carlos Gaviria Díaz y habló de los “presidentes filósofos”, mensaje que sectores de oposición interpretaron como un respaldo simbólico a Cepeda y al proyecto político del Pacto.

Pero las menciones a Gaviria revivieron una entrevista que el político de izquierda, fallecido el 31 de marzo de 2015, le dio en su momento a la periodista Claudia Morales.

La conversación quedó marcada por las fuertes críticas de Gaviria hacia la manera de hacer política de Gustavo Petro y por sus diferencias al interior del Polo Democrático Alternativo.

Gaviria reconoció la inteligencia y habilidad política de Petro, a quien describió como una persona “muy brillante”. Sin embargo, sostuvo que siempre tuvo un “proyecto político personal enfocado en llegar a la Presidencia de la República”.

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Aunque consideró legítima esa aspiración, cuestionó las estrategias utilizadas por Petro para avanzar políticamente, asegurando que en ocasiones “privilegiaba su objetivo individual por encima de la unidad de su colectividad”.

El fallecido jurista también destacó la capacidad de Petro para conectarse con la opinión pública y leer el escenario político.

No obstante, criticó lo que calificó como concesiones excesivas a las prácticas tradicionales de la política, en contraste con la visión que él defendía sobre la construcción de una izquierda democrática basada en la coherencia ideológica y el fortalecimiento colectivo del partido.

En el contexto de Petro participando en política, Gregorio Eljach envió ayer una carta formal a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes solicitando un informe detallado sobre todas las denuncias existentes contra Petro por presunta participación indebida en política.

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Eljach pidió información sobre el número de procesos, fechas de radicación, denunciantes, resumen de los hechos, estado procesal y congresista investigador asignado, dando un plazo de tres días para responder. Aún así, sectores le piden más contundencia para que se sancione al jefe de Estado.