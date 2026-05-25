MOE alerta por 63 ataques y actos de vandalismo contra campañas presidenciales

La preocupación por las condiciones de seguridad de las campañas políticas fue uno de los temas centrales en la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral que se llevó a cabo el día de hoy 22 de mayo. En este encuentro, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió sobre un incremento de los hechos de violencia que afectan a liderazgos políticos y a las actividades de campaña en distintas regiones del país.
Según la organización, durante las últimas semanas se han documentado 63 hechos de violencia en 21 departamentos, dirigidos contra diferentes campañas presidenciales. Los casos se concentran especialmente en las candidaturas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
Entérese: ¿María José Pizarro, jefa de debate de Cepeda, instigó vandalismo contra sede de Paloma? Esto respondió la senadora
La directora explicó que estas afectaciones incluyen ataques contra sedes de campaña, daños a la propaganda electoral y obstáculos para la realización de movilizaciones y actividades proselitistas.
“Tenemos un total de 63 hechos en 21 departamentos frente a diferentes tipos de campañas concentradas en la campaña de Paloma Valencia, de Abelardo de la Espriella y de Iván Cepeda. Esto significa vandalismo a las sedes de campaña, dañar la propaganda electoral, afectación a las movilizaciones que tienen”, señaló ante medios nacionales.