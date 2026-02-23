Alias Gabriela, condenada a 21 años por el magnicidio de Miguel Uribe

En el caso de la mujer, una juez penal del circuito especializado de Bogotá avaló el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Martínez Martínez y la condenó por su participación en el magnicidio.

Previamente fuera sentenciado el adolescente de 15 años que disparó contra el dirigente político.

Avanza la investigación para esclarecer el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay , asesinado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. En las últimas horas se conoció la segunda condena dentro del proceso. Katerine Martínez, alias Gabriela , una de las piezas clave en la estructura que ejecutó el crimen, fue condenada a 21 años de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la investigación, Martínez Martínez integraba un grupo delincuencial dedicado a homicidios selectivos y otras actividades ilícitas. La investigación estableció que habría sido contactada por Elder José Arteaga Hernández, señalado como uno de los articuladores del crimen, para que se involucrara en la acción ilegal. Su rol consistió en recoger en la localidad de Suba una pistola tipo Glock que había sido modificada para aumentar su letalidad.

La mujer, según el proceso, recibió el arma y la trasladó hasta inmediaciones del parque El Golfito, donde, a bordo de un vehículo, se la entregó a Arteaga Hernández. Posteriormente, este se la facilitó al adolescente que ejecutó el ataque contra el senador.

Gabriela fue condenada por los delitos de homicidio; concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. La sentencia establece que Katherine Andrea Martínez Martínez deberá cumplir la pena en centro carcelario.

Con esta decisión judicial, la Fiscalía consolida una nueva pieza dentro del rompecabezas criminal que rodea el asesinato de Miguel Uribe Turbay mientras continúan las actuaciones para determinar la responsabilidad de otros presuntos implicados y esclarecer la totalidad de la cadena de mando detrás del magnicidio.