Condenaron a alias El Zarco, cabecilla de las disidencias Farc, a más de 20 años por 13 homicidios en Tolima

Quince meses de violencia sistemática en la zona rural de San Antonio, Tolima, terminaron firmados con una condena para José Ignacio Bustos Ruiz, más conocido como alias El Zarco, cabecilla del autodenominado Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc.
Y es que, por medio de una audiencia virtual llevada a cabo este miércoles 9 de septiembre, fue sentenciado a 20 años y tres meses de prisión tras aceptar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación por su responsabilidad en al menos 13 homicidios.
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