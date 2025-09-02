Procuraduría ratificó destitución e inhabilidad de 10 años contra excanciller Álvaro Leyva

En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría ratificó este martes la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán. Según el Ministerio Público, al declarar desierta la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes en 2023, Leyva desconoció los principios de la contratación estatal. “La decisión que tomó en su momento el entonces canciller careció de fundamento legal y no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, a lo que estaba obligado”, señaló el ente de control. Si bien Leyva manifestó que al proceso únicamente se presentó un único oferente –la firma Thomas Greg & Sons–, la Procuraduría corroboró que cumplía con todos los requisitos definidos por la entidad en los pliegos de condiciones. “Leyva Durán desconoció con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal, por lo que se calificó su falta disciplinaria de manera definitiva como gravísima cometida a título de dolo”, agregó el Ministerio Público. El exministro fue sancionado en primera instancia el pasado 12 de noviembre de 2024 por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento. Contra la decisión en segunda instancia no procede recurso alguno. “Como máximo jerarca de la Cancillería públicamente desconoció las calidades del proponente calificado y puso en riesgo los derechos de los connacionales, contrario a sus deberes funcionales que le obligaban a desempeñarse como un gerente público que diera ejemplo de responsabilidad, eficiencia, eficacia en el cumplimiento de su gestión”, se lee en el fallo. La sanción hace parte del proceso disciplinario que desde principios de 2024 le fue abierto a Leyva Durán por las irregularidades cometidas cuando decidió, pese a las advertencias y observaciones, declarar desierta la licitación a favor de la empresa Thomas Greg & Sons, para la expedición de los documentos. Se trató de una decisión que desató una polémica en el país y traumatizó la operación para la expedición de los documentos y que, además, dejó al descubierto las improvisaciones del Gobierno Petro en planes de transición contractual.