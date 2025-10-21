Justicia de Argentina absolvió a Sebastián Villa por el presunto delito de abuso sexual

Un nuevo capítulo en la polémica vida judicial del jugador antioqueño Sebastián Villa, de 29 años, y quien hace parte actualmente del club, Independiente Rivadavia, de la Primera División de Argentina, se cerró oficialmente este martes 21 de octubre.
El futbolista colombiano, quien tuvo paso por equipos como Deportes Tolima y Boca Juniors, fue absuelto en la causa por “abuso sexual con acceso carnal” que se había iniciado en su contra tras una denuncia en su contra en 2021.