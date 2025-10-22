EE. UU. pondría la lupa a círculo de Petro y no sobre Colombia

La tercera crisis diplomática fuerte entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, no alcanzó la temida palabra con que el magnate ha manejado las relaciones bilaterales con varios países: aranceles. Al menos por ahora, las sanciones del Gobierno de Estados Unidos se centrarán en el mandatario, su familia y sus colaboradores, pero no contra el país con esa arma económica.
Así queda, hasta el momento, el panorama en las relaciones diplomáticas con ese país, luego de la reunión de Petro con el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, John McNamara, y el embajador de Colombia, Daniel García-Peña. Y, no menos importante, después de que un influyente senador republicano anunciara que pediría que incluyeran al mandatario en la Lista Clinton.
Se trata del senador y empresario colomboestadounidense Bernardo, ‘Berni’, Moreno. En una entrevista con la cadena Fox News lanzó declaraciones de grueso calibre contra Petro, a quien señaló de haber llegado al poder con el apoyo de organizaciones criminales y narcotraficantes, en consonancia a lo dicho por Trump el pasado fin de semana, cuando lo acusó de ser “un líder del narcotráfico”.
No aranceles, pero sí lista
El senador Moreno dijo en ese diálogo que “lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los carteles de la droga. Vamos a continuar investigando eso” y anunció que “vamos a acelerar esa investigación” contra el presidente.
“Mientras tanto, vamos a incluirlo a él, a su familia extendida y a sus cómplices en la lista OFAC y vamos a designar a carteles adicionales en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras”, anunció el congresista republicano.