x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Infantino se compromete con Bolivia a darle la sede de “un Mundial”

El presidente de la Fifa estuvo en el país sudamericano celebrando los 100 años de la Federación Boliviana de Fútbol.

  • Gianni Infantino anunció desde La Paz la intención de darle la sede de un Mundial a Bolivia. Foto: AFP
    Gianni Infantino anunció desde La Paz la intención de darle la sede de un Mundial a Bolivia. Foto: AFP
Agencia AFP
21 de octubre de 2025
bookmark

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, se comprometió en La Paz a darle la sede de “un Mundial” a Bolivia, sin precisar cuál ni de qué categoría.

“Vamos a traer un Mundial aquí, claro, por supuesto, vamos a ver, vamos a hablar de qué Mundial hablamos”, dijo el jefe del organismo rector del balompié mundial durante una visita a la ciudad boliviana.

Lea también: Fifa confirma preventa de más de un millón de boletas para en Mundial 2026: Colombia, en el top-10 de compradores

Aunque el apoyo del presidente de la Fifa es clave, las sedes de los mundiales se eligen mediante una votación en la que participan los más de 200 países afiliados a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa).

Infantino lanzó el compromiso en el marco de su visita a la nación andina para participar en las celebraciones por el centenario de fundación de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

El jefe de la Fifa estuvo acompañado del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

Al evento también asistió el flamante presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz. Vamos a “empezar a conversar con el presidente electo” sobre la posibilidad de organizar una Copa del Mundo de fútbol, dijo Infantino.

La máxima autoridad de la Fifa no hizo comentarios sobre el reciente pedido del mayor sindicato de futbolistas del país, Fabol, para que el organismo intervenga la FBF por presunta corrupción.

Previo a la visita de Infantino, la organización que agrupa a los jugadores de los clubes profesionales denunció “ilegalidades” de dirigentes de la federación local en el manejo del balompié.

La Selección de Bolivia jugará la repesca para el Mundial de Norteamérica 2026 en México en marzo en donde esperará por dos representantes de Concacaf y uno de las confederaciones de Asia y África. Por parte de Oceanía ya se conoce que el representante a esta instancia será Nueva Caledonia.

Siga leyendo: Este fue el secreto de Bolivia para llegar al repechaje por Suramérica, ¿cuándo jugará por su clasificación al Mundial?

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida