Infantino se compromete con Bolivia a darle la sede de “un Mundial”

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, se comprometió en La Paz a darle la sede de “un Mundial” a Bolivia, sin precisar cuál ni de qué categoría.

“Vamos a traer un Mundial aquí, claro, por supuesto, vamos a ver, vamos a hablar de qué Mundial hablamos”, dijo el jefe del organismo rector del balompié mundial durante una visita a la ciudad boliviana.

Aunque el apoyo del presidente de la Fifa es clave, las sedes de los mundiales se eligen mediante una votación en la que participan los más de 200 países afiliados a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa).

Infantino lanzó el compromiso en el marco de su visita a la nación andina para participar en las celebraciones por el centenario de fundación de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

El jefe de la Fifa estuvo acompañado del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

Al evento también asistió el flamante presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz. Vamos a “empezar a conversar con el presidente electo” sobre la posibilidad de organizar una Copa del Mundo de fútbol, dijo Infantino.