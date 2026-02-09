Para mayor claridad, Registraduría modifica la tarjeta electoral de las consultas: así es el nuevo diseño

El diseño del tarjetón de las consultas del 8 de marzo cambió tras varias críticas de que la falta de recuadros podía hacerlo confuso, y ahora incluye los nombres de cada consulta en color rojo, separados por un recuadro de color negro, así como un cambio de logo para Mauricio Cárdenas.
“Es muy intuitiva y no da lugar a errores al momento de tomar una decisión”, afirmó el registrador nacional Hernán Penagos, quien reiteró que los jurados de votación deberán informar a los ciudadanos de la existencia de la consulta, pero serán los votantes quienes decidan libremente si desean ejercer ese derecho.