Prolongaron el servicio militar obligatorio de más de 22.000 soldados para atender la seguridad durante las elecciones

El Gobierno Nacional prolongó el servicio militar de 22.075 soldados regulares, para tener el pie de fuerza suficiente para responder a los desafíos de seguridad de 5.537 puestos de votación en las próximas elecciones legislativas y presidenciales de Colombia.
El Comando General de las Fuerzas Militares informó este lunes que esos jóvenes se dividen en 21.000 soldados del Ejército Nacional y 1.075 infantes de marina de la Armada, “fortaleciendo así la cobertura y el nivel de alistamiento operacional durante el proceso electoral”, anunció la Institución.
En total habrá 126.000 militares, desplegados en 4.200 pelotones. La asignación presupuestal para esa operación, en el marco del llamado Plan Democracia, es de $150.000 millones de pesos.