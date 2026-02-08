x

La otra cara de las emergencias por lluvias en Urabá: hasta cinco animales son abandonados cada día

Perros atados en plataneras inundadas y gatos encontrados en viviendas abandonadas cerca de los ríos es el panorama actual en zonas como Necoclí o Turbo. Las fundaciones denuncian poco apoyo de parte de las alcaldías locales y un nulo interés para la creación de un albergue municipal. Aquí los detalles.

    Este es el panorama actual en municipios como Apartadó, Necoclí, Turbo y Chigorodó, donde los animales han sido encontrados en pésimas condiciones; muchos de ellos han muerto en las inundaciones. FOTO: CORTESIA
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 53 minutos
Las lluvias en Urabá han acabado con todo a su paso. Viviendas, plataneras, colegios y hasta hospitales se han visto afectados, dejando a más de 9.000 familias damnificadas.

En medio de las inundaciones hay otras víctimas de la ola invernal: los animales, que entre ladridos y maullidos piden ayuda.

El panorama es desalentador. Perritos amarrados en plataneras inundadas, gatos atrapados en viviendas abandonadas y animales rescatados a pulso desde balsas improvisadas de madera. Mientras las familias evacuan y dejan atrás sus hogares, muchos animales han sido olvidados.

Cada día, hasta cinco reportes nuevos de abandono llegan a los teléfonos de los pocos animalistas que resisten en la subregión, desbordados, sin recursos y, en algunos casos, también bajo el agua.

Le puede interesar: Rescate de película: madre fue salvada junto a sus dos hijos en medio de las emergencias por lluvias en Urabá

En una zona rural entre Chigorodó y Carepa, Norma Oquendo Salgado cuida uno de los albergues más grandes del Urabá antioqueño. Allí sobreviven cerca de 130 perros.

“Aquí donde yo los tengo hacen falta muchas adecuaciones. Con el tema de la lluvia hemos sufrido bastante: ellos se mantienen mojados, se han ido enfermando, con gripa, lagañas y resfriados, y la inundación es constante. Ya no sé ni cómo controlarlo”, expresó Norma, mientras observa con tristeza su refugio inundado.

El agua no solo empapa los pisos: enferma, debilita y acelera el deterioro de animales que, de por sí, ya vienen afectados por el abandono, no solo de la sociedad, sino también de la institucionalidad.

“No hay ayuda de ningún ente municipal. No hay ningún albergue. Hay mucha lluvia e inundaciones; hemos sufrido bastante”, agregó Norma, quien asegura que en casi cuatro años de cuidar animales, el respaldo oficial ha sido mínimo. Una situación que, para las fundaciones, resulta alarmante, pues con la ola invernal el abandono se multiplicó en la subregión.

La otra cara de las emergencias por lluvias en Urabá: hasta cinco animales son abandonados cada día

“Animales mojados, encerrados en casas vacías y amarrados. Los dueños se van y los dejan ahí”, añadió la animalista.

En su lista de espera hay al menos siete animales que no ha podido recibir, no por falta de voluntad, sino de espacio.

“No hay a dónde llevarlos. Mientras tanto, siguen mojándose, pasando frío y sin comida. Hay perros que, del miedo y la desesperación, se han intentado ahorcar jalando la cuerda con la que los dejaron amarrados”, afirmó Norma.

Algunos logran salvarse; otros, por el contrario, ni siquiera alcanzan a ser vistos.

“Animales que no pudieron salir, que se ahogaron. Gatas y perras que parieron en el monte y nadie las socorrió, y perdieron la vida en las inundaciones”, concluyó la animalista.

Hogares inundados y colapsados

Dimitri Alejandra Pacheco Castillo es trabajadora social en un juzgado de Apartadó. En su tiempo libre y con recursos propios, sostiene un pequeño hogar de paso en su casa. Allí conviven 20 perros y 12 gatos.

“La situación está bastante crítica. Somos pocos los animalistas. No hay hogares de paso suficientes, no hay recursos para atención médica ni para esterilizaciones. No damos abasto”, añadió Pacheco.

Promesas que no llegaron

Hasta el año pasado, de los 125 municipios de Antioquia, apenas 21 contaban con albergues o centros de bienestar animal. Urabá no estaba en esa lista.

Dimitri lo resume sin rodeos: “Llevo 11 años en la región y nunca he escuchado que exista un albergue aquí”.

EL COLOMBIANO consultó con la Alcaldía de Apartadó, uno de los municipios señalados por las fundaciones por la falta de apoyo y por compromisos incumplidos en la creación de un albergue municipal. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Desde la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Ambiente aseguró que está en comunicación con las administraciones municipales para evaluar la afectación de los animales impactados por la emergencia invernal.

Entérese: El Urabá nos necesita: anímese a donar para apoyar a las víctimas de las lluvias

Indicaron que en los próximos días se entregará un reporte con el número de animales afectados, aunque reconocieron que hay dificultades de acceso ocasionadas por las lluvias que han retrasado el censo.

En Urabá, la emergencia no solo dejó casas bajo el agua. También dejó animales atados a la indiferencia.

Anímese y done: fundaciones a las que puede ayudar en Urabá

Las fundaciones están necesitando medicamentos, concentrado o alimento húmedo para mascotas, cobijas e incluso ayudas para esterilizar a las decenas de mascotas que han llegado en medio de la emergencia invernal. Fundaciones como Huellitas de Amor, ubicada en el municipio de Carepa, en la vía a Chigorodó, está necesitando toda clase de aportes, ya sean físicos o voluntarios, pues el refugio está sumergido en el agua y los animales han empezado a enfermar. Los interesados en ayudar a esta fundación pueden hacer su aporte a la cuenta de Nequi: 3154492621.

También está la fundación Papá Ochoa, que ayuda a los animales más afectados en el municipio de Apartadó, si desea ayudarlo, lo puede hacer mediante la cuenta de Nequi: 3232943591.

Si bien estos aportes son fundamentales, el llamado de los animalistas a las alcaldías de la zona es claro: se necesita de un albergue público, donde los animales no corran los riesgos que hoy afrontan debido a su ausencia.

