Otras tres derrotas en el Congreso: al Gobierno Petro le archivaron estas iniciativas

En los últimos días, tres iniciativas que el Ejecutivo defendía como prioritarias no lograron sobrevivir la recta final de la legislatura: el Ministerio de la Igualdad, que entrará en liquidación; la Jurisdicción Agraria, que deberá empezar de cero en el próximo Congreso; y la mesada 14 para los docentes, que quedaron pendientes sus debates. En cuanto al fallido MinIgualdad, la Corte Constitucional ya había ordenado su cierre, luego de declarar inexequible la ley que le dio origen por vicios de forma en el trámite legislativo. El Gobierno intentó salvarlo con un mensaje de urgencia, pero la falta de consenso político y el poco tiempo que quedaba en la legislatura redujeron considerablemente las posibilidades de que el proyecto avanzara. Al final, este intento para revivir el Ministerio de la Igualdad quedó sin futuro y, por temas de tiempos en el Congreso, ya se archivará su estudio. A los funcionarios de la cartera ya les llegaron mensajes sobre su liquidación. La directiva presidencial establece que los programas dirigidos a mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y otros grupos priorizados deberán continuar operando bajo la responsabilidad de otras entidades del Estado. Los programas quedarán redistribuidos entre los ministerios del Interior, Justicia, Hacienda, la Función Pública y Prosperidad Social.

La Jurisdicción Agraria, archivada sin debate

El martes 16 de junio de 2026, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, confirmó que se había archivado el proyecto que debía definir las competencias y los procedimientos de la Jurisdicción Agraria y Rural, una propuesta que el Gobierno presentó como necesaria para destrabar conflictos de tierra que afectan a más de 10 millones de campesinos hace ya unos años. El hundimiento llegó por un nuevo cambio en el orden del día de la plenaria de la Cámara, que impidió cualquier discusión de fondo. La ministra no ocultó su desazón: “Quien pierde es quien está trabajando la tierra, quien no tiene acceso a un juez o un magistrado. Pierde la nación porque no tenemos cómo administrar adecuadamente los bienes públicos y los bienes baldíos, y pierde la posibilidad de construir la paz en Colombia”, dijo. Probablemente, el proyecto se anuncie nuevamente cuando ya esté instaurado el nuevo Congreso.

La mesada 14 de los maestros, también sin tiempo

Esta se trata de una bonificación anual extraordinaria que fue eliminada para esos profesionales hace dos décadas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa requería completar ocho debates en el Congreso antes del cierre de la legislatura, el próximo 20 de junio. Sin embargo, durante el último año solo logró superar siete discusiones entre el Senado y la Cámara de Representantes.

Esto dijo el ministro del Interior

El ministro del Interior, Armando Benedetti, responsabilizó al Congreso por el estancamiento de estas iniciativas legislativas del Gobierno en medio de un diálogo con La FM. “En la jurisdicción agraria había un consenso entre varios partidos, entre esos estaba Paloma Valencia, estaban casi todos los partidos”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que la suerte de las iniciativas depende de las decisiones del Congreso. “Es la responsabilidad del Congreso la que tiene que definir qué leyes pasan y no pasan”, dijo.

Además, sugirió que si esto hubiese sido por decisión del presidente Petro, ya las iniciativas habrían salido adelante. “Yo estoy seguro que si el Presidente hubiera tenido otra voluntad, todos estos proyectos hubieran pasado”, afirmó. Pese a ello, señaló que fue una posición del jefe de Estado dejar en manos del Congreso el trámite de esos proyectos. “El Presidente decidió que esa responsabilidad la asumiera el Congreso de la República”, dijo. Y concluyó: “A mí lo que me toca es respetar la decisión que haya tomado el Presidente”.