Las 5 propuestas más disruptivas o polémicas de Abelardo De la Espriella y de Iván Cepeda

Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda llegan a segunda vuelta sin haber asistido a debates. Por eso, para los votantes ha sido difícil contrastar sus posturas más allá de las declaraciones públicas y la información que se ve en internet y redes sociales. Ambos, con visiones completamente opuestas de cómo dirigir el país en un eventual gobierno, tienen algunas propuestas llamativas que han generado debate.
Por ejemplo, en cuanto a seguridad, “El Tigre” propone la construcción de 10 “cárceles aisladas, sin señal de comunicaciones, diseñadas expresamente para impedir que desde ellas se siga extorsionando, coordinando delitos y gobernando redes criminales hacia afuera”, parecido al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Su contrincante Iván Cepeda, quien hace menos de una semana publicó oficialmente su plan de gobierno —lo que tenía antes era una recopilación de más de 400 páginas de sus discursos en medio de los más de 100 ‘tarimazos’ que tuvo en medio de su campaña a la Presidencia—, intentó apartarte de su responsabilidad en la “paz total”, a pesar de ser uno de sus arquitectos hace cuatro años.
Ambos tienen en sus planes de gobierno propuestas diametralmente opuestas. No solo difieren en asuntos puntuales de política pública, sino también en su visión sobre el papel del Estado, el modelo económico, la seguridad, la salud y la relación entre las instituciones. Sus diferencias son tan marcadas que, en todo, representan proyectos de país completamente distintos.
Esa distancia queda plasmada en sus propios programas de gobierno, documentos en los que detallan las medidas que impulsarían en caso de llegar a ocupar la silla más importante de la Casa de Nariño. Allí se encuentran desde reformas estructurales y cambios institucionales hasta propuestas en materia de orden público, manejo de la economía y transformación del sistema de salud.
Desde EL COLOMBIANO hicimos una recopilación de cinco de las propuestas más polémicas o disruptivas de cada candidato. Se trata de iniciativas que han generado fuertes debates en la opinión pública y que han sido objeto de cuestionamientos por parte de sus detractores. Estas son algunas de las principales críticas que han surgido durante la campaña presidencial, en una contienda marcada por la polarización y por dos visiones profundamente distintas sobre el rumbo que debería tomar el país.