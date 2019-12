Congreso vuelve a correr para alcanzar a debatir proyectos

Pero esos no son los únicos textos a los que ambas cámaras tendrían que poner el acelerador. Aún queda una lista de pendientes entre los que hay asuntos tan delicados como la cadena perpetua.

Así las cosas, quedan unas dos semanas para que el Gobierno nacional logre impulsar proyectos de su interés que, de no ser aprobados antes del 16 de diciembre, quedarán engavetados.

El pasado martes, el presidente del Senado, Lidio García, pidió al Congreso “suspender el estudio de la Reforma Tributaria (Ley de Financiamiento), hasta tanto no escuchemos a los líderes de la protesta social”. Aún así, la ponencia fue radicada ese mismo día para iniciar trámite. Como se trata de una ley ordinaria, el presidente Duque podría convocar sesiones extras para que pueda ser aprobada. Las 207 modificaciones que radicaron los congresistas dan una idea de lo compleja que será la discusión, que justamente ayer no se llevó a cabo porque no fue anunciada en la agenda del día.

Otro proyecto en riesgo de ser archivado es el de cadena perpetua para violadores de niños, que el martes fue aprobado en tercer debate por la Comisión Primera de la Cámara, con 12 votos a favor y 2 en contra.

Johana Jiménez, activista promotora de la iniciativa, manifestó al respecto que “nos quedan pocos días, pero falta solo un debate para que pase este proyecto en primera vuelta, antes del 16 de diciembre, y con eso podremos continuar el próximo año con los cuatro debates que hacen falta para que se convierta en la Ley Gilma Jiménez”.

Finalmente, el tiempo también juega en contra para el proyecto que busca que el Fiscal General se elija por convocatoria pública, que si bien no es promovido por el Gobierno, ha sucitado interés en la opinión pública.