Consejo de Estado dejó sin personería a Dignidad Liberal, de Rodrigo Lara, tras encontrar inconsistencias del CNE

El Consejo de Estado anuló la resolución con la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había reconocido la personería jurídica del movimiento político Dignidad Liberal, creado por el exministro Rodrigo Lara Bonilla y reactivado por su hijo, Rodrigo Lara Restrepo, en 2024.
La decisión fue adoptada por la Sección Quinta, con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, en sentencia del 30 de octubre, luego de analizar las demandas que señalaban que el CNE aplicó de manera errónea el precedente judicial sobre violencia política.
Según el fallo, el CNE incurrió en falsa motivación al sustentar su decisión en un hecho ocurrido en 1984 —el asesinato del entonces ministro de Justicia— sin que se demostrara que ese crimen hubiera impedido la participación política del movimiento.
“No se demostraron situaciones –realmente excepcionales– que imposibilitaran la actividad proselitista de esta agrupación política (...) ni se probó una incapacidad real de participación política”, señaló el Consejo de Estado.