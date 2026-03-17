Elección de la fiscal Luz Adriana Camargo irá a revisión: Consejo de Estado admitió tutela

La validez del proceso que llevó a Luz Adriana Camargo a ser la cabeza de la Fiscalía General de la Nación en Colombia vuelve a estar bajo la lupa judicial tras un fallo en su contra, poniendo a tambalear su elección.

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La magistrada Claudia Rodríguez Velásquez, integrante de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, admitió recientemente y de manera formal una acción de tutela que busca tumbar la sentencia que, en primera instancia, había blindado la elección de la funcionaria.

El recurso, interpuesto por el ciudadano Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, arremetió contra una decisión previa de la Sección Quinta de la misma corporación, con el fin de poder llegar hasta la instancia mencionada.

En dicho fallo, el alto tribunal determinó que no existían méritos suficientes para anular el proceso de selección, desestimando los cuestionamientos sobre la legalidad del quórum y la conformación de la terna.