Líder de la Constituyente, cuya familia ha ganado más de $20.000 millones en contratos, apoyará a Cepeda tras retirar comité promotor

”El Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, luego de un proceso de reflexión colectiva sobre la coyuntura nacional y el momento político que atraviesa Colombia, informa a la ciudadanía y a las organizaciones sociales y políticas que hemos decidido detener el proceso de recolección de firmas y retirar el proyecto de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”, dice el comunicado publicado en X.

De cara a la segunda vuelta presidencial, el oficialismo dio un paso atrás con una de sus banderas: la constituyente. Armando Custodio, líder de la iniciativa, respaldó la decisión tomada desde el Gobierno.

En la misma red social, Custodio anunció que apoyará la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcué: “para la construcción del Gran Acuerdo Nacional”, puntualizó.

Custodio no es ajeno al Gobierno. Él y su hermano, Gustavo Custodio Wouriyú Valbuena, dos líderes indígenas de la ONIC, son megacontratistas del Gobierno, tal y como lo determinó una investigación de EL COLOMBIANO.

Según los hallazgos de este diario, su poder es visto con temor y desconfianza por líderes y pobladores del extremo norte de La Guajira pues a través de su hermano Armando hay una asociación que ha ganado contratos millonarios con varias entidades de este Gobierno.

Para la constituyente se conoció que Custodio era el titular de la cuenta bancaria que recaudará 2.060 millones de pesos “para fotocopias y bolígrafos” y financiar la iniciativa.

Su hermano, por otro lado, es el representante legal de la Asociación Wayúu–Araurayú, organización que ha firmado contratos públicos millonarios en La Guajira. La asociación habría firmado contratos por más de 20.000 millones de pesos entre 2023 y 2026 con entidades como el ICBF y varios ministerios.

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Con tan estrecha relación con el Gobierno Nacional, su decisión de frenar el proceso constituyente de la mano con el oficialismo no resultó sorpresivo.

La decisión, según se asegura en el comunicado, corresponde “a una lectura responsable de las condiciones políticas actuales y a la necesidad de concentrar los esfuerzos democráticos, sociales y organizativos en la construcción de consensos amplios”. Los que aseguran que lograrían defender la “democracia y consolidar una gran alianza por la vida”.

En cuanto a los demás contratos con el Gobierno, EL COLOMBIANO le preguntó a Custodio si tenía claridad sobre el monto y la cantidad de contratos. Esto respondió: “Fui secretario de educación municipal en Manaure, pero hace mucho tiempo, más de veinticinco años. No me acuerdo de tantas cosas que hago yo”.

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