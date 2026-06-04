El “salvador” Benedetti no llegaría a la campaña de Iván Cepeda y otros detalles inéditos

El equipo de Iván Cepeda no ha tenido una buena reacción en las primeras de cambio. No despega su estrategia para revertir los resultados de la primera vuelta que lo separan por 670.000 votos de Abelardo de la Espriella, quien se acerca a sectores del centro a través de su fórmula José Manuel Restrepo. ¿Qué sigue?