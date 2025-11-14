Explosión de contratos antes de la Ley de Garantías: en un solo día se contrataron $6,1 billones, alerta Contraloría

La Contraloría informó este 14 de noviembre que detectó una concentración atípica de contratación interadministrativa en el Estado colombiano, luego de que el 7 de noviembre —último día antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales— se comprometieran $6,1 billones en convenios y contratos, lo que llevó a la entidad a emitir su primera alerta de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
Y es que durante la primera semana de noviembre, entre el 1 y el 7, la contratación interadministrativa alcanzó los $9 billones. La cifra supera de forma amplia los niveles habituales de contratación mensual registrados en 2025 y revela un comportamiento concentrado en el cierre previo a las restricciones electorales. Según los datos, el 7 de noviembre se firmaron $6,1 billones, equivalentes al 68 % de todo lo contratado durante la semana.
Entérese: Contralor lanzó dura advertencia al ministro de Energía por riesgo de racionamiento: “Llevamos un año sin decisiones”
Ese único día registró un volumen 2,9 veces mayor al promedio mensual de enero a agosto ($2,1 billones), con un incremento del 190 % frente al histórico. La entidad considera que esta congestión en la contratación, justo antes del bloqueo normativo que impone la Ley 996 de 2005, es un indicador de que muchos procesos fueron acelerados para quedar firmados antes del límite legal.