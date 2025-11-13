Alerta por ‘bomba pensional’ en las Fuerzas Militares y Policía: Contraloría pide revisar retiros

La Contraloría General de la República reveló que el gasto en pensiones de la Fuerza Pública ascendió a $11,68 billones en 2023, equivalente al 0,71 % del PIB, y podría alcanzar más de $140 billones en pasivos futuros, lo que representa una presión creciente sobre las finanzas públicas.
El informe, elaborado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la entidad, analizó más de 200 millones de registros correspondientes al periodo 2008–2023, con el objetivo de evaluar la sostenibilidad del régimen exceptuado y especial de pensiones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Puede leer: El impacto fiscal del alza del salario mínimo podría sumar más de $1,12 billones, advierte Anif
Según la entidad, las deudas futuras por pensiones estarían entre $42,3 y $62,3 billones en las Fuerzas Militares, y entre $58,0 y $80,6 billones en la Policía Nacional.
Estas cifras, advirtió, representan un riesgo para la economía del país, ya que el valor de las pensiones depende mucho de factores como la inflación y las tasas de interés, lo que vuelve más frágil la situación fiscal del Estado.