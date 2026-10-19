Corrupción, suspensiones y cárcel: el historial judicial de exgobernadores de San Andrés

El regaño del presidente Abelardo de la Espriella a la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz volvió a poner la lupa sobre el manejo de la plata pública en el archipiélago.
Y es que en los últimos diez años, diez personas han ocupado la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero solo cuatro llegaron por elección popular. Los otros fueron designados porque el elegido fue suspendido del cargo.
En contexto: “Estoy enterado de los negocios de su marido; a mí no me van a ver la cara”: Abelardo encaró a representante y gobernadora de San Andrés
Algunos han sido suspendidos por investigaciones de corrupción, y a otros les anularon la elección por doble militancia. Hoy la Fiscalía tiene abiertas 33 noticias criminales por corrupción en el archipiélago, según conoció este medio.