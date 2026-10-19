¿Por qué Verónica Alcocer esperó hasta el fin del Gobierno Petro para formalizar su divorcio?

Verónica Alcocer habló públicamente sobre las recientes acusaciones que realizó su exasesora Eva Ferrer. En medio de esas declaraciones se refirió a su divorcio y especificó la fecha de este, alimentando algunas dudas que hubo en la administración Petro. Cuando fue cuestionada sobre la relación con el expresidente, en un diálogo con Noticias RCN, Alcocer detalló que su matrimonio con el expresidente terminó legalmente una vez salió de la Casa de Nariño. “Mira, nuestro matrimonio se acaba el 10 de agosto de 2026”, puntualizó. “Luché por mi relación, por mantener una familia, la unidad, los hijos, pero terminó el matrimonio el 10 de agosto de 2026”, reiteró la ex primera dama, quien además agregó que conserva una relación cordial con Gustavo Petro. Sobre la reiteración de la fecha, se abrió el debate del papel que habría cumplido Alcocer durante el gobierno Petro, esto debido a que, si bien el divorcio se dio después de la salida de la Casa de Nariño, en varias ocasiones el entonces jefe de Estado afirmó haberse separado de ella años atrás. “Verónica Alcocer está separada de mi hace años, la perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral”, fue lo que afirmó Petro en X cuando ella fue incluida en la Lista Clinton, en octubre de 2025.

Pese a haber reiterado que se habían separado hace años, Alcocer hizo presencia en representación del Estado en diferentes eventos internacionales, inclusive sin la compañía del entonces mandatario. Lea también: ¿Se divorció Petro? “Verónica Alcocer está separada de mí desde hace años, la perjudican gratuitamente”: respuesta tras su inclusión en la Lista Clinton Entre esos estuvieron varios viajes un año atrás (2024), como la promoción de convenios educativos en China, encuentros relacionados con temas de mujeres y adultos mayores en Egipto, y la asistencia a la inauguración de los Juegos Olímpicos de París; este último sí fue con la compañía de Gustavo Petro. En total, según un informe que reveló la revista Semana, desde el 12 de agosto de 2022 hasta el 22 de julio de 2026, Alcocer acumuló 137 viajes en aviones del Estado e inclusive 22 fueron desde la declaración pública de separación en las redes del expresidente.

¿Qué pasa su la primera dama se divorcia del presidente?

El papel que asume la primera dama en Colombia no es un cargo oficial ni se asume como servidora pública, por lo que no tiene funciones estatales ni cuenta con algún salario o prestaciones por parte del Estado. Las parejas de los presidentes suelen asumir algún papel dependiendo de la agenda que tenga el presidente y el respectivo vínculo que exista entre los dos. En esta lista se recuerda el rol de Nohra Puyana de Pastrana, esposa de Andrés Pastrana, quien lideró programas de reconstrucción en el Eje Cafetero tras el terremoto ocurrido en esa región y enfocó su atención en la primera infancia. Un papel similar tuvo María Clemencia Rodríguez de Santos, quien fue la promotora de la estrategia nacional de atención integral a la primera infancia De Cero a Siempre. En el gobierno de Iván Duque, su esposa María Juliana Ruiz estuvo al frente de proyectos enfocados a la juventud y la red de tejido social Lunna.

Con este panorama, un divorcio entre la primera dama y un presidente, al ser un rol protocolario, puede significar la pérdida de beneficios logísticos e institucionales, como el tener algún despacho dentro de la casa presidencial, y la asignación de dineros públicos para cubrir viáticos, pasajes y gastos de representación para viajes nacionales o internacionales en calidad de cónyuge del jefe de Estado. Otro tema logístico tiene que ver con su esquema de seguridad, debido a que en sí pierde el inmediatamente asignado al presidente y su círculo familiar; la Unidad Nacional de Protección puede mantenerle el esquema mediante, tal como lo estipula la ley, si se evalúa que posee un riesgo que implique esta medida. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por último, un divorcio entre primera dama y presidente tiene las implicaciones que se asumen entre civiles, como la repartición equitativa de bienes comerciales y de capital acumulados por la pareja durante el matrimonio y la discusión sobre los derechos de sucesiones y pensiones que, cabe aclarar, debido a que los expresidentes generan una pensión vitalicia, la Ley 48 de 1962 genera un derecho de pensión de sobrevivientes para viudas de exmandatarios. Siga leyendo: Fact check | Verónica Alcocer se defiende: drogas, dinero, contratos y poder en el Gobierno Petro Bloque de preguntas y respuestas: