Portugal anunció el castigo para Cristiano Ronaldo por irse de la concentración tras disputa con Jorge Jesus, ¿es grave?

El Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) oficializó este lunes 19 de octubre la sanción disciplinaria y económica contra Cristiano Ronaldo: 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración del equipo nacional tras la disputa con el entrenador Jorge Jesus. La entidad determinó que cometió una infracción disciplinaria “por una vez y a título doloso”, estipulada en el artículo 160 del reglamento federativo. Esta acción fue investigada desde el pasado 9 de octubre, fecha en que la FPF le impuso una suspensión preventiva y abrió un expediente urgente. Al haber cumplido 19 días, la medida vencerá el 30 de octubre. Le puede interesar: Cristiano Ronaldo lidera sobre Messi en el Balón de Oro de todos los tiempos, ¿de qué se trata el premio?

Cristiano Ronaldo en una rueda de prensa con la Selección de Portugal en medio de la polémica. FOTO: Tomada de redes sociales de @cristiano.

El delantero de 41 años estará disponible para el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones: ante Dinamarca en Braga el 14 de noviembre y frente a Gales en Cardiff el 17. Con el pase a cuartos de final asegurado y a un solo punto del liderato, la presencia de Ronaldo dependerá exclusivamente del seleccionador, Jorge Jesus.

Las promesas rotas en el vestuario hacia Cristiano

El conflicto ocurrió en el encuentro previo ante Noruega, en la pasada fecha de Nations League, donde el atacante realizó ejercicios de calentamiento sin ingresar al campo. Tras el pitazo final, se retiró directamente al vestuario porque “necesitaba estar solo”.

Jorge Jesus, entrenador de la Selección de Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgejesus

El 30 de septiembre, víspera del duelo frente a Dinamarca, dejó la concentración en su avión privado hacia Madrid y anunció en Instagram que “a su tiempo” relataría “la verdad”. El 6 de octubre publicó un comunicado detallando su postura. Afirmó que Jorge Jesús le prometió en el almuerzo disputar 30 minutos. “El seleccionador me había fallado con su palabra”, expresó. Ambos acordaron un documento de ocho puntos para que el entrenador leyera en rueda de prensa, donde asumiría la propuesta de la planificación y admitiría: “Me equivoqué al poner a calentar a alguien de la dimensión de Pelé o Maradona para después no sacarlo al campo”.

Jesús no habría expresado lo pactado, por lo que argumentó razones técnicas y negó un conflicto. Ronaldo percibió “expresiones y una agresividad” inmerecidas y optó por marcharse debido a una “quiebra de confianza en la palabra del seleccionador”. Pese a ello, pidió disculpas a sus compañeros, aceptó el juzgamiento en su contra tras asegurar que “las acciones tienen consecuencias”, y se declaró “disponible, como siempre, para competir por Portugal” en una próxima convocatoria.

El juicio de la afición y su disgusto por la ausencia de CR7

Aunque el reglamento contempla suspensiones de uno a seis meses —teniendo como antecedente el año dictado a Ricardo Carvalho en 2011—, la FPF aplicó la sanción mínima. No obstante, el impacto público ha sido severo. Según una encuesta de Observador, el 65 % de los portugueses rechaza la forma en que Ronaldo dejó el equipo y solo el 13 % la aprueba. Ante el conflicto, el 53 % respalda a Jorge Jesus y un 14 % al jugador. Un 48 % señala que la imagen del capitán ha empeorado, el 41 % opina que debe perder el brazalete y el 40 % considera idóneo su retiro de la selección.

Jorge Jesus en medio de un entrenamiento con Cristiano Ronaldo. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgejesus

Mientras tanto, el conjunto luso mantiene paso firme con cuatro victorias en cuatro partidos de la Liga de Naciones bajo el mando de Jorge Jesus y la controversia que rodea al equipo con su capitán. También le puede interesar: “Mucho talento, tal vez no tenga nada en la cabeza”: la opinión de Iván René Valenciano sobre Jhon Jader Durán Bloque de preguntas y respuestas