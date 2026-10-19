“Hay que darle un poco de pausa al deseo de tener tasas de interés bajas”, presidente de Banco Caja Social

El Banco Caja Social ofrecerá créditos de vivienda con una tasa de interés del 8% efectivo anual y plazos de hasta 25 años para acompañar a las personas afectadas por el terremoto. La tasa representa una reducción frente al 14% que se venía manejando, a lo que se suma la exoneración de costos asociados con la adquisición de vivienda. La apuesta está respaldada por el peso que tiene este segmento en la entidad. De una cartera total cercana a $20 billones, alrededor de $10 billones corresponden a financiación de vivienda. Además, cerca del 30% de esa cartera está en manos de microempresarios y dueños de negocios, un grupo que combina las finanzas del hogar con las de su actividad productiva. Entérese: ¿Qué salario necesita para sacar una tarjeta de crédito premium en Colombia? En entrevista con EL COLOMBIANO, Diego Fernando Prieto, presidente del Banco Caja Social, habló sobre las perspectivas del sector de vivienda, la actividad de la entidad en Antioquia, la incorporación de inteligencia artificial y el comportamiento del ahorro. Sobre las tasas de interés, advirtió que los niveles altos encarecen el crédito y pueden deteriorar la cartera, aunque destacó la solidez del sistema financiero colombiano.

¿Qué está haciendo el Banco Caja Social para acompañar a las personas

afectadas por el terremoto, especialmente en materia de vivienda? “El Banco Caja Social es una institución muy relevante en la financiación de vivienda, atendiendo su vocación hacia los mercados populares y, por supuesto, hacia la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario. En ese sentido, estamos acompañando a las zonas afectadas en materia de vivienda mediante el ofrecimiento de condiciones preferenciales de acceso al crédito, con tasas de interés del 8% efectivo anual en créditos de hasta 25 años. Antes estábamos hablando de una tasa de interés del 14%. Entérese: ¿Qué salario necesita para sacar una tarjeta de crédito premium en Colombia? Es una reducción absolutamente sustancial. Asimismo, para facilitar el proceso de adquisición de las nuevas viviendas, estamos planteando no cobrar el estudio de títulos y eliminar una cantidad de costos adicionales que usualmente se generan al momento de adquirir una vivienda. En el banco estamos exonerando a los clientes de esos cobros y otorgando la financiación al 8% efectivo anual. También estamos construyendo alternativas con las diferentes cámaras de la construcción en las regiones afectadas, que nos permitan unir esfuerzos para posibilitar el acceso a una vivienda a las personas afectadas por el terremoto”.

¿De cuánto es la cartera de vivienda del Banco Caja Social y qué participación tiene dentro de la cartera total?

“La cartera total del banco suma cerca de $20 billones. De ese monto, la cartera de vivienda está cerca de los $10 billones. Es decir, cerca del 50% de la cartera total del banco corresponde a vivienda, pero con una composición muy distinta a la del sector financiero, toda vez que la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario representan una porción importante de ese segmento. Otro dato interesante es que, dada la vocación del banco de servir a los mercados populares, a los microempresarios y a los dueños de negocios, hoy cerca del 30% de la cartera de vivienda está en cabeza de microempresarios y dueños de negocios. Entérese: ¿Qué salario necesita para sacar una tarjeta de crédito premium en Colombia? Estas personas tienen la característica de unir las finanzas del hogar con las de su actividad productiva, pero encuentran en el Banco Caja Social un respaldo para la financiación necesaria para acceder a una vivienda”.

¿Cuál es la expectativa de crecimiento de la cartera de vivienda del banco hacia adelante?

“La aspiración es mantener una dinámica importante, cercana a los dos dígitos de crecimiento en lo que viene hacia adelante. Somos unos convencidos absolutos de la importancia del sector vivienda como jalonador de la economía, más en un periodo de reconstrucción, además porque actúa como punta de lanza para otros sectores asociados al desarrollo y la construcción de vivienda. Creemos que se va a detonar un proceso de crecimiento importante en la vivienda que, por supuesto, va a requerir del acompañamiento de la política pública para que los hogares logren los cierres financieros de la mejor manera y puedan acceder a una vivienda”.

¿Qué tan importante es Antioquia dentro de las operaciones del Banco Caja Social?

“Antioquia es un departamento de una región del país muy importante. El volumen total de actividad de nuestra institución está por el orden de los $40 billones cuando sumo activos y pasivos. Antioquia representa algo más de $3,2 billones. Estamos hablando de muchos recursos al servicio de más de 180.000 clientes en los municipios en los que estamos presentes. Tenemos presencia en Medellín, Rionegro, Bello, Envigado, Sabaneta, Caldas e Itagüí, entre otros. En total, son ocho o nueve municipios en los que estamos presentes y allí tenemos una actividad bancaria muy importante, acompañando a las personas naturales, los empresarios, los microempresarios y los dueños de negocios”.

¿Cómo está incorporando el Banco Caja Social la inteligencia artificial en sus operaciones?

“El banco viene adelantando, desde hace algunos años, un proceso de transformación muy importante que le ha permitido, siempre bajo la premisa de poner al cliente en el centro y atenderlo de la forma en que lo desea, transformarse y desarrollar capacidades digitales muy importantes. Pero, tal y como tú lo dices, estamos ingresando en una etapa de la inteligencia artificial, de la inteligencia artificial agéntica. Sobre eso hemos venido preparando a la institución de una manera muy importante, con un abordaje estructural, toda vez que no se trata simplemente de automatizar de manera aislada ciertos procesos con el acompañamiento de la inteligencia artificial. Creemos firmemente que el abordaje debe hacerse sobre dominios completos, que permitan redefinir nuevamente el proceso de punta a punta. A partir de esa redefinición, se incorpora inteligencia artificial agéntica en aquellos lugares donde existe espacio para lograrlo”. Consulte: Afinia y El Niño apretarán las finanzas de Medellín en 2027: ¿cómo están las cuentas y qué hará la Alcaldía?

¿Qué perspectivas tiene frente a las tasas de interés?

“Estamos en un escenario de tasas de interés al alza. El Banco de la República acaba de tomar la decisión de incrementar nuevamente la tasa de interés, producto de la condición económica en la que se encuentra el país. Todos desearíamos tasas de interés más bajas, pero entendemos las razones bajo las cuales, con ese criterio de independencia, el Banco de la República plantea un incremento de tasas. Las tasas de interés altas no son positivas para la actividad del sector bancario. Quienes primero abogamos por tasas de interés más bajas somos los mismos bancos, porque ciertamente las tasas altas encarecen el crédito, pueden generar deterioros de cartera y encarecen el costo de los fondos. Todos deseamos que las tasas bajen y creo que hacia allá debemos apuntar, pero siendo suficientemente profesionales y cuidadosos de que estén dadas las condiciones para que esas reducciones puedan darse. No podemos desconocer que hay una condición fiscal del país tremendamente compleja y presiones sobre la inflación también muy complejas. De tal manera que habrá que darle un poco de pausa a ese deseo de que las tasas de interés disminuyan, aunque creo que todos coincidimos en la relevancia de que eso realmente ocurra”.

¿Qué tan preparado está el Banco Caja Social para enfrentar un escenario de tasas de interés altas?

“Si bien las tasas de interés altas no son lo que deseamos y no son positivas para el sector, también hay que decir que el sector financiero colombiano es muy sólido y robusto. El Banco Caja Social es una entidad muy robusta, con una solidez a prueba. Es una institución que mantiene índices de solvencia muy por encima de los mínimos regulatorios, lo cual le da toda la capacidad para seguir sirviéndoles a los colombianos de la mejor manera”.

¿Cómo se está comportando el ahorro de los colombianos en el Banco Caja Social? ¿Ha aumentado o ha disminuido?