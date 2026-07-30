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Corte Suprema abrió investigación a la excongresista Gloria Arizabaleta, quien intentó suspender a Petro

Será citada a indagatoria por los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto.

  • Gloria Arizabaleta, excongresista del Pacto Histórico. Foto: redes
    Gloria Arizabaleta, excongresista del Pacto Histórico. Foto: redes
El Colombiano
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hace 7 horas
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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra la exrepresentante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta Corral, por hechos relacionados con la expedición de una orden en la que buscaba suspender al presidente Gustavo Petro.

La excongresista del Pacto Histórico deberá comparecer a indagatoria para responder por su presunta responsabilidad en los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto.

La decisión fue anunciada este jueves por el alto tribunal, que busca establecer si Arizabaleta incurrió en conductas irregulares durante el ejercicio de sus funciones como integrante de la corporación encargada de investigar al presidente Petro.

Lea también: Denuncian penalmente a la representante Gloria Arizabaleta por prevaricato tras ordenar “suspensión” de Petro

El caso se remonta al pasado 10 de junio cuando se conoció un auto firmado desde el despacho de la entonces representante, mediante el cual ordenaba la suspensión del presidente Petro en una investigación por una posible participación indebida en política.

Sin embargo, la decisión generó controversia porque la Comisión de Acusaciones no tiene competencia constitucional para suspender directamente al jefe de Estado.

En Colombia, cualquier acusación contra un jefe de Estado debe ser estudiada por la Cámara de Representantes en pleno y, de ser aprobada, pasar al Senado, que es la instancia encargada de adelantar el juicio político correspondiente.

Conozca: Representante de la Comisión de Acusación firmó suspensión de Petro hasta el 21 de junio: ¿quería darle vía libre para hacer campaña?

La orden emitida por Arizabaleta no tuvo efectos sobre la permanencia de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, al considerar distintos sectores jurídicos que carecía de respaldo legal.

La suspensión temporal de funcionarios públicos investigados por presunta participación política corresponde, en determinados escenarios, a la Procuraduría, pero no a la Comisión de Acusaciones.

Corte indaga posibles presiones y actuaciones irregulares

Dentro de la investigación, la Corte aseguró que cuenta con declaraciones y elementos de prueba que apuntarían a posibles “presiones burocráticas que llegaron a convertirse en extorsión” por parte de la excongresista.

La propuesta de suspender al mandatario generó fuertes críticas en su momento, especialmente porque ocurrió durante el periodo previo a las elecciones presidenciales y porque el documento fue interpretado inicialmente como una orden de aplicación inmediata contra el presidente.

Lea más: Procuraduría suspende a Gloria Arizabaleta, representante que ordenó suspensión de Petro

Además de la investigación penal que ahora adelanta la Corte Suprema, Arizabaleta ya había sido objeto de una actuación disciplinaria por parte de la Procuraduría, que la suspendió temporalmente mientras avanzaban las indagaciones relacionadas con la decisión que adoptó desde la Comisión de Acusaciones.

Aunque actualmente la exrepresentante no ocupa una curul en el Congreso, el alto tribunal mantiene competencia sobre el caso debido a que los hechos investigados ocurrieron cuando ella tenía fuero constitucional como congresista.

La investigación continuará con la práctica de pruebas y la diligencia de indagatoria, en la que Arizabaleta podrá presentar su versión sobre las decisiones que tomó mientras integraba la Comisión de Acusaciones.

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Preguntas y respuestas

¿Por qué la Corte Suprema investiga a Gloria Arizabaleta por una orden contra Gustavo Petro?
La Corte Suprema abrió una investigación contra Gloria Arizabaleta por actuaciones relacionadas con una orden que buscaba suspender a Gustavo Petro cuando ella integraba la Comisión de Acusaciones de la Cámara. La excongresista deberá responder en indagatoria por los hechos investigados.
¿La Comisión de Acusaciones puede suspender al presidente de Colombia?
No. La Comisión de Acusaciones de la Cámara no tiene la facultad constitucional para suspender directamente al presidente. Los procesos contra el jefe de Estado deben seguir el trámite político establecido en la Constitución con participación de la Cámara y el Senado.
¿Qué delitos investiga la Corte Suprema contra Gloria Arizabaleta?
La investigación analiza la posible responsabilidad de Arizabaleta en delitos como concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto. La Corte deberá determinar si existieron conductas ilegales con base en las pruebas recopiladas.
¿Qué puede pasar con el proceso judicial contra Gloria Arizabaleta?
La Corte Suprema continuará con la recolección de pruebas y la diligencia de indagatoria. Dependiendo de los resultados de la investigación, el proceso podría avanzar hacia nuevas decisiones judiciales o ser archivado si no se encuentran elementos suficientes.
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