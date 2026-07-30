Los colombianos destacan en los primeros días del Panamericano de la Juventud de Ajedrez en Medellín

La cuarta fecha del torneo Panamericano de la Juventud de Ajedrez en Medellín dejó buenas sensaciones en muchos deportistas colombianos que hacen respetar la localía entre los 960 jugadores que vienen de 30 países de América.

Si algo demostró en sus primeros días el torneo, fue competitividad. Algo que se anunció desde la inauguración, ya que las mentes más brillantes del ajedrez infantil y juvenil del continente están en Medellín esta semana.

“Este es el campeonato más grande del Panamericano desde 1887. El sistema suizo hace que los mejores se enfrenten. Hemos visto grandes talentos”, manifestó Óscar Consuegra, delegado de la Federación Colombiana de Ajedrez (Fecodaz).

Algo que se recalca día a día es el homenaje a Weymar Fernando Muñoz Muñoz, expresidente de Fecodaz, quien falleció el 2 de febrero de este año.