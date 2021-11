Corte advierte que la maternidad va más allá de una prueba de ADN

Ese fue el argumento de la Corte: advertir que la maternidad no solo se comprueba por ADN, sino que también se da –en mayor medida– a partir de elementos sociales, psicológicos y culturales que hayan compartido madre e hijo.

Tras años de procesos judiciales, la Sala de Casación Civil del alto tribunal dio a conocer la semana pasada que es Diego el heredero de Mercedes, ya que él tuvo vínculos afectivos con ella desde que lo registró siete días después de haber nacido. Es decir, su filiación materna desde el ámbito sociocultural y afectivo no está en duda.

La historia se remonta a 2013, cuando Mercedes Navarrete murió y, meses después, sus familiares de Villahermosa, Tolima, se enteraron de que el heredero de las propiedades era Diego Fernando Navarrete, hijo de crianza de Mercedes al que –a pesar de ella haberlo registrado como suyo en 1991– la familia decía no conocer.

Por otro lado, la ponencia del magistrado Luis Tolosa tuvo en cuenta algo que las dos primeras instancias judiciales no, y es que Mercedes reconoció voluntariamente a su hijo. En otras palabras, ella quiso ser mamá de forma consciente y libre.

Para Margarita Useche, profesora de la Universidad Externado, la decisión es importante porque, más allá de resolver el lío familiar –cuyo caso no es el único en el país– , va encaminada a que los jueces, “aunque puedan pedir una prueba de ADN, primero deben entrar a revisar los demás aspectos (afectivos y socioculturales), y puede que esos indiquen que la prueba no es necesaria”.

La pelea sin argumentos

Elizabeth Navarrete, sobrina de sangre de Mercedes, fue quien salió a reclamar en 2014 dos propiedades que dejó la tía y que, a su parecer, no le pertenecían a Diego. Según ella, él no las merece porque no tiene la sangre de su familia, y así lo confirmó una prueba de ADN.

Para que la justicia le concediera el deseo, impugnó la maternidad ante un Juzgado de Familia de Ibagué, el cual le dio la razón trayendo a colación un solo argumento: que, en efecto, biológicamente Mercedes no es la mamá de Diego.

No obstante, la Corte Suprema consideró lo contrario, y le dejó los dos bienes a Diego. Para llegar a esa conclusión, el camino de los magistrados estuvo pasado por revisar jurisprudencia, teoría y testimonios de los familiares que no encajaban, que hicieron que perdiera fuerza el pedido de la sobrina.