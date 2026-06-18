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Llegó a la Corte Martha Peralta tras ser obligada a asistir a indagatoria

La senadora es investigada dentro del proceso por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

  • Senadora Martha Peralta. Foto: Colprensa
    Senadora Martha Peralta. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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La senadora Martha Peralta llegó este jueves a la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria, luego de que la magistrada Cristina Lombana ordenara su conducción tras dos aplazamientos de la diligencia.

A su llegada al alto tribunal, la congresista defendió su actuación y aseguró que siempre ha atendido los llamados de la justicia.

“No es la primera vez que vengo. He venido a todas las citaciones que me han hecho y hoy estoy aquí. Yo siempre he dado la cara, siempre he actuado con transparencia, y he venido a aclarar cualquier duda que tenga la Corte”, afirmó.

La orden de conducción había sido emitida con el objetivo de garantizar su asistencia a diligencia judicial. Sin embargo, Peralta insistió en que ha colaborado de manera permanente con el proceso y que su presencia ante la Corte ratifica su disposición de responder por los hechos que son materia de investigación.

¿Por qué es investigada la senadora Peralta?

La investigación en su contra está relacionada con varios contratos gestionados desde la UNGRD. Entre ellos, uno de $2.170 millones relacionado con maquinaria amarilla y volquetas destinadas a Riohacha.

El expediente también menciona a Peralta como una posible “articuladora política” dentro del presunto esquema de cupos indicativos que habría operado en la entidad.

Según la hipótesis de los investigadores, se habrían utilizado contratos y recursos públicos para asegurar apoyos políticos y votos en el Congreso a favor de iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

Dentro de esa línea investigativa, la Fiscalía sostiene que el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habría dado instrucciones a Olmedo López para respaldar a Martha Peralta mediante contratos y proyectos regionales.

El objetivo, según las declaraciones, era consolidar apoyos legislativos para la reforma pensional y otras reformas promovidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Llama la atención que Peralta ha sido una de las figuras más mencionadas a lo largo del escándalo. Su nombre ha aparecido de forma reiterada en testimonios, documentos y señalamientos clave; sin embargo, hasta ahora ha logrado mantenerse al margen de decisiones de fondo y esquivar que el proceso en su contra avance con la misma velocidad que el de otros implicados.

Le puede interesar: Corte Suprema alista investigación contra la congresista Martha Peralta

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