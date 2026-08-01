“Acompáñenme a mi último baile”: Teófilo Gutiérrez anunció la fecha de su retiro del fútbol profesional

Le dicen el perfume desde que, en una entrevista, un futbolista argentino contó que una vez que estaba marcando a Teófilo Gutiérrez en un partido, se le acercó tanto que el barranquillero le dijo: “ya que estás tan cerca, huele, huele: esto es puro perfume europeo, papi”.
También es recordado porque, alguna vez, después de un entrenamiento, peleó con un compañero de Racing Club y, cuando lo tenía amordazado, sacó una pistola de juguete y amenazó con dispararle: la broma le dio la vuelta al mundo. Pero sobre todas las cosas, Teo es famoso por el fútbol exquisito que ha mostrado en toda su carrera como jugador profesional.