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“Acompáñenme a mi último baile”: Teófilo Gutiérrez anunció la fecha de su retiro del fútbol profesional

El futbolista barranquillero, de 42 años, debutó como profesional en 2007 con el Junior.

  • El futbolista barranquillero Teófilo Gutiérrez es uno de los mejores delanteros que ha tenido el fútbol colombiano en los últimos años. Foto: tomada del x de @Junior
    El futbolista barranquillero Teófilo Gutiérrez es uno de los mejores delanteros que ha tenido el fútbol colombiano en los últimos años. Foto: tomada del x de @Junior
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
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Le dicen el perfume desde que, en una entrevista, un futbolista argentino contó que una vez que estaba marcando a Teófilo Gutiérrez en un partido, se le acercó tanto que el barranquillero le dijo: “ya que estás tan cerca, huele, huele: esto es puro perfume europeo, papi”.

También es recordado porque, alguna vez, después de un entrenamiento, peleó con un compañero de Racing Club y, cuando lo tenía amordazado, sacó una pistola de juguete y amenazó con dispararle: la broma le dio la vuelta al mundo. Pero sobre todas las cosas, Teo es famoso por el fútbol exquisito que ha mostrado en toda su carrera como jugador profesional.

Teófilo Gutiérrez tiene 41 años y aún juega en la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Es, en este momento, uno de los líderes del Junior de Barranquilla que dirige Alfredo Arias y que es, además, vigente bicampeón de la Liga de nuestro país. En mayo cumplió la edad que tiene y, este sábado, anunció la fecha de su retiro como futbolista profesional.

¿Cuándo se retirará Teófilo Gutiérrez del fútbol profesional?

Teófilo es uno de los grandes personajes que ha tenido el fútbol colombiano en lo que va de este siglo. El futbolista, nacido y criado en el barrio La Chinita, ubicado al norte de Barranquilla, cerca del puente Pumarejo que marca la salida de la capital del Atlántico hacia el departamento del Magdalena, suma 184 goles como futbolista profesional con los 12 clubes que ha jugado.

Además, marcó 19 goles con la Selección Colombia. De ellos, 4 fueron con el seleccionado olímpico que disputó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. Además, celebró 15 dianas con el equipo de mayores en los 51 partidos que jugó. De los festejos de Gutiérrez con el cuadro Tricolor, uno fue en mundiales: celebró contra Grecia en Brasil 2014.

Teo, además, ha ganado torneos como la Copa Libertadores con River Plate, donde es considerado ídolo, y torneos colombianos con Junior y Cali. Sus correrías por el extranjero lo llevaron al Sporting de Lisboa portugués y al Trabzonspor de Turquía. Ahora es uno de los jugadores más veteranos del balompié local y, al final de este semestre, donde buscará ser tricampeón con Junior, se retirará del deporte de alto rendimiento.

Por lo menos así lo contó en sus redes sociales. El sábado, el futbolista compartió un video en el que invitaba a los aficionados del Junior a que lo acompañaran el 19 de diciembre a su juego de despedida, al que le pusieron “The Last Dance”. “No solo habrá fútbol, también show, cantantes y mucha familia. Espero que lo disfruten con mucho amor”, dijo.

El evento se hará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, que está siendo renovado para ampliar su capacidad y en noviembre acogerá la final de la edición 2026 de la Copa Sudamericana, ya con 80.000 sillas y una tribuna muy cerca del gramado del escenario.

¿Cuándo se retira Teófilo Gutiérrez del fútbol profesional?
Teófilo Gutiérrez se retirará oficialmente del fútbol profesional al finalizar el segundo semestre de 2026, celebrando su partido de despedida el 19 de diciembre de 2026.
¿Dónde y cómo será el partido de despedida de Teófilo Gutiérrez?
El evento de despedida, denominado “The Last Dance”, se llevará a cabo en el estadio Metropolitano de Barranquilla e incluirá un partido de fútbol, show musical con cantantes en vivo y actividades familiares.
¿En qué equipo juega actualmente Teófilo Gutiérrez?
Teófilo Gutiérrez juega en el Junior de Barranquilla, equipo dirigido por el director técnico uruguayo Alfredo Arias y vigente bicampeón de la Liga Colombiana.
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