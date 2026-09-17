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Corte Suprema eligió a los cinco nuevos magistrados de la Sala Especial de Instrucción, ¿quiénes son?

Cuatro mujeres y un hombre asumirán esos despachos tras un proceso al que se presentaron 450 aspirantes.

  • De izquierda a derecha: Adriana Cecilia Alarcón Gallego, Andrea Nataly Bermúdez Sánchez, Javier Fernando Fonseca Alvarado, Patricia del Socorro Hernández Zambrano, Susana Quiroz Hernández. Foto: Corte Suprema.
    De izquierda a derecha: Adriana Cecilia Alarcón Gallego, Andrea Nataly Bermúdez Sánchez, Javier Fernando Fonseca Alvarado, Patricia del Socorro Hernández Zambrano, Susana Quiroz Hernández. Foto: Corte Suprema.
El Colombiano
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hace 5 horas
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La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió este jueves a los cinco nuevos magistrados de la Sala Especial de Instrucción, tras un proceso de selección en el que participaron inicialmente 450 aspirantes, de los cuales 190 eran mujeres y 260 hombres.

Los escogidos fueron Andrea Nataly Bermúdez Sánchez, Patricia del Socorro Hernández Zambrano, Javier Fernando Fonseca Alvarado, Susana Quiroz Hernández y Adriana Cecilia Alarcón Gallego.

La corporación informó que con esta decisión quedan cubiertas las vacantes existentes en esa dependencia judicial, lo que permitirá mantener el funcionamiento de una de las salas más importantes de la Corte Suprema.

La Sala Especial de Instrucción tiene a su cargo las investigaciones penales contra los aforados constitucionales, entre ellos los congresistas de la República. En desarrollo de esa labor, sus magistrados ordenan y practican pruebas, escuchan versiones, resuelven solicitudes procesales y determinan si existen méritos para avanzar en los procesos que conocen.

Esta sala fue creada en 2018 como parte de los cambios introducidos para garantizar la doble instancia y la separación entre las etapas de investigación y juzgamiento de los aforados.

Con esa reforma, la Corte Suprema reorganizó su estructura para que las investigaciones fueran adelantadas por magistrados distintos a los encargados de emitir los fallos.

Desde entonces, la Sala Especial de Instrucción ha conocido procesos contra congresistas y otros funcionarios con fuero constitucional, varios de ellos relacionados con casos de corrupción, contratación pública, presuntos vínculos con grupos armados ilegales y otras conductas de alto impacto para la política del país.

La elección de los cinco nuevos magistrados se produce en un momento en que la corporación mantiene abiertas investigaciones de relevancia nacional. Según destacó la Corte Suprema, el nombramiento de los nuevos integrantes permite completar la conformación de la sala y asegurar el normal desarrollo de sus funciones.

Con esta decisión, la Corte concluye un proceso de selección que atrajo a centenares de aspirantes y renueva la integración de una dependencia que cumple un papel clave dentro del sistema.

¿Quiénes son los nuevos magistrados?

Andrea Nataly Bermúdez Sánchez llegará al despacho de Cristina Lombana. La nueva magistrada tiene trayectoria en el Ministerio Público y se ha desempeñado como procuradora judicial en asuntos penales y procuradora delegada para asuntos penales.

Patricia del Socorro Hernández Zambrano reemplazará a Francisco Javier Farfán. Es abogada de la Universidad de Nariño y tiene especializaciones en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Javier Fernando Fonseca Alvarado ocupará el despacho que dejará Héctor Javier Alarcón. Es abogado especializado en Derecho Penal y tiene experiencia como litigante.

Susana Quiroz Hernández llegará al despacho de César Augusto Reyes. Es abogada de la Universidad Externado de Colombia, con formación de posgrado en Derecho Penal, Investigación Criminal y Derecho Administrativo.

Por último, Adriana Cecilia Alarcón Gallego reemplazará a Marco Antonio Rueda. Es abogada de la Universidad Católica de Colombia y especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses.

En su trayectoria ha sido magistrada auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, fiscal delegada ante los jueces del circuito y fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia encargada, además de magistrada auxiliar del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.

Lea también: De reyes del trino a ‘calladitos’: ¿qué les pasó en X a varios personajes cercanos a Petro en la era de Abelardo?

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quiénes son los cinco nuevos magistrados elegidos para la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema?
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió a Andrea Nataly Bermúdez Sánchez, Patricia del Socorro Hernández Zambrano, Javier Fernando Fonseca Alvarado, Susana Quiroz Hernández y Adriana Cecilia Alarcón Gallego.
¿Qué función específica cumple la Sala Especial de Instrucción dentro de la Corte Suprema?
Esta dependencia judicial tiene a su cargo las investigaciones penales contra los aforados constitucionales en Colombia, incluyendo a los congresistas de la República, ordenando pruebas, escuchando versiones y determinando si existen méritos para avanzar en los procesos.
¿Por qué y cuándo fue creada la Sala Especial de Instrucción?
Fue creada en 2018 para garantizar la doble instancia y separar las etapas de investigación y juzgamiento de los aforados constitucionales, asegurando que las pesquisas fueran adelantadas por magistrados distintos a los que emiten los fallos.
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