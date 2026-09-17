De reyes del trino a ‘calladitos’: ¿qué les pasó en X a varios personajes cercanos a Petro en la era de Abelardo?

Las redes sociales todos los días dan que hablar. Esta vez, paradójicamente, la noticia está en quienes han dejado de hacerlo. Durante los últimos años, X fue uno de los principales escenarios de la discusión política colombiana. Allí se libraron peleas, se fijaron posiciones, se cuestionaron gobiernos y también se defendieron decisiones. Algunos de los protagonistas de esas discusiones llegaron a publicar varias veces al día. Hoy varios de ellos prácticamente no aparecen. El cambio de Gobierno, con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia el pasado 7 de agosto, marcó una nueva etapa de las discusiones por redes. Ahora, es cierto que el silencio de estos personajes no comenzó necesariamente con la posesión. En algunos casos viene de meses atrás, tal vez ya anticipando la caída en el poder del petrismo. Uno de los casos que más llama la atención es el de Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Su cuenta en X, donde durante años participó activamente en discusiones políticas, no registra publicaciones desde el 10 de agosto —día del terremoto—, según una revisión de su perfil. Su silencio se da, además, en medio de un momento judicial complejo para su entorno familiar. Su cuñado, Miguel Quintero, hermano del exalcalde, enfrenta una investigación de la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Osorio, quien durante el gobierno Petro fue una de las voces más visibles del entorno de Quintero, hoy mantiene un ‘bajo perfil’ en X. En ese mismo grupo aparece Juan Carlos Upegui, primo de Osorio y uno de los principales aliados políticos de Daniel Quintero en Medellín, quien se quemó en las elecciones a la Alcaldía contra Federico Gutiérrez. Upegui lleva todavía más tiempo alejado de la red social. Su última publicación, según la revisión de su cuenta, se remonta a mayo de 2025. Para entonces ya había dejado el Concejo de Medellín, luego de que el Consejo de Estado confirmara en octubre de 2024 la nulidad de su elección como concejal para el periodo 2024-2027. Hoy, sin embargo, su voz prácticamente desapareció de X.

Benedetti también bajó el volumen

Otro de los nombres que resulta imposible dejar por fuera es Armando Benedetti. Hace unos meses aseguró que él ya era un “cadáver” en la política y que estaba pensando más bien en su “retiro”. El exministro del Interior, uno de los políticos que más utilizó las redes sociales para comunicarse durante el gobierno Petro, dejó de publicar en X el 5 de agosto, justo cuando terminaba su paso por el Ejecutivo. La fecha coincide con su despedida del Gobierno. Ese día Benedetti publicó un video para anunciar el cierre de su etapa como ministro y habló precisamente de su experiencia como una especie de “influencer” en redes sociales.

El caso de Margarita Rosa de Francisco es diferente. La actriz y escritora fue durante años una de las voces más visibles de la política en redes. Sus posiciones a favor del gobierno Petro y sus críticas a sectores de oposición la convirtieron en protagonista frecuente de las discusiones en X. Pero su relación con esa red social cambió este año. Después de la segunda vuelta presidencial, su actividad en X se frenó. Su último trino fue una publicación en la que respaldó una propuesta para que el progresismo se uniera de cara a la segunda vuelta. “Sabremos quiénes son realmente progresistas. Grandeza, candidatos”, escribió entonces. En Instagram, además, su actividad pública también es mucho menor que la que durante años tuvo en X.

Algo parecido ocurre con Julián Román. El actor fue durante años uno de los artistas que más abiertamente participó en las discusiones políticas del país. Durante el gobierno de Iván Duque fue especialmente activo en sus críticas y posteriormente mantuvo una presencia constante en el debate público.

De hecho, su nombre volvió a aparecer en febrero de este año cuando el entonces candidato Daniel Briceño utilizó imágenes de varios artistas, entre ellos Román, en una publicación relacionada con la reforma a la salud. El episodio generó una nueva discusión sobre el papel de los artistas que habían participado activamente en política. Pero desde febrero, según la revisión de su cuenta, Román dejó de utilizar X como escenario habitual para hablar de política. También es cierto que Róman ha tenido un año ocupado. Hizo parte de la segunda temporada de la serie de Cien años de soledad en Netflix.

Verónica Alcocer también guarda silencio

El listado lo completa Verónica Alcocer, exprimera dama y una de las figuras más visibles del entorno del gobierno de Gustavo Petro. Su última publicación en X se produjo el 10 de agosto, cuando se pronunció desde Suecia sobre el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país. Alcocer expresó solidaridad con las víctimas y las familias afectadas.

Su salida del país ocurrió en medio de la controversia generada por denuncias y audios atribuidos a su antigua colaboradora Eva Ferrer, que dieron lugar a una indagación de la Fiscalía. Desde entonces, la exprimera dama ha mantenido un perfil mucho más discreto en X. Varios nombres y una misma escena. No todos estos silencios tienen la misma fecha ni la misma explicación. Por eso, más que hablar de una decisión coordinada o de una reacción directa al nuevo Gobierno, esto lo que sí muestra es un cambio en el mapa de las voces que durante los últimos años dominaron buena parte de la conversación política digital. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Los que antes respondían, cuestionaban, defendían y polemizaban todos los días hoy, en varios casos, prefieren mirar desde el otro lado. Y en la nueva era política, el silencio también está dando de qué hablar. Lea también: Mansiones, ganadería y lujos: así era la vida del hombre que habría lavado dinero para el ELN durante décadas Bloque de preguntas y respuestas: