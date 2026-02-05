La Corte destraba el caso Uribe y mantiene al magistrado que decidirá su futuro judicial

El proceso judicial que deberá definir la suerte del expresidente Álvaro Uribe volvió a moverse en la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal despejó uno de los obstáculos planteados por las víctimas y ratificó que el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito continuará al frente del estudio de las demandas de casación contra la sentencia absolutoria, al rechazar una recusación que cuestionaba su imparcialidad.
La solicitud había sido presentada por los apoderados de Iván Cepeda y Deyanira Gómez, quienes alegaron un supuesto conflicto de intereses por el hecho de que el hijo del magistrado se desempeña como asesor en la Procuraduría General de la Nación. Según los abogados, esa relación podría inclinar al magistrado a favorecer la postura del Ministerio Público, cuyo delegado apeló la decisión de primera instancia que benefició al exmandatario.