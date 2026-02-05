“Peleamos, nos arreglamos”: a ritmo de J Balvin, Sarabia habla de relación con Petro

Si hay una relación volátil e impredecible en el Gobierno Nacional es la del presidente Gustavo Petro y a quien alguna vez llamó su “querida funcionaria”, la hoy embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia. Escándalos, distanciamientos y movimientos políticos han marcado ese vínculo político. El más reciente hecho en el que salió mencionada la funcionaria lo inició su jefe y la involucró en supuestas recomendaciones que hizo para hacer nombramientos en el sector salud. Mientras presentaba sus cartas credenciales ante el Rey Carlos III en el Palacio de Buckingham en Londres, en Colombia su nombre era asociado a presuntas irregularidades en la designación de interventores en las entidades promotoras de salud (EPS) que están bajo intervención de la Superintendencia de Salud. Le puede interesar: Otra ruptura en el Gobierno: Petro dice que Sarabia hizo perder un año de gestión de la salud y ella pide que lo llamen a declarar. En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, la embajadora se refirió a esos señalamientos, que la involucran en encomendar hojas de vida de interventores cuestionados por medio de Jaime Ramírez Cobo, quien fue padrino de su matrimonio y su asesor cuando era la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). El presidente Petro explicó esto en un evento en Casa de Nariño en el que estuvo el exsuperintendente Luis Carlos Leal y a quien le dijo: “yo le dije a usted: por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores. Pero usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura (Sarabia), y eso fue un engaño”.

Leal, días después, apoyó esta tesis y aseguró que “cuando el señor Ramírez las entrega (las hojas de vida), dice que son órdenes del presidente, que ya tienen el aval de Laura Sarabia y que por eso me las están haciendo llegar. Ahí fue donde pude evidenciar que a él (Petro) le estaban engañando, le estaban diciendo mentiras y a mí también. Le estaban diciendo mentiras haciéndose pasar por él”. En la conversación con la emisora este jueves, la embajadora negó haber entregado hojas de vida o haber intervenido en la designación de interventores al entonces superintendente y expresó que el Jefe de Estado habría sido “víctima de desinformación”. En ese sentido, recordó que con una resolución expedida en junio de 2024 dejó claro que no enviaba intermediarios y que cualquier directriz debía provenir directamente de su despacho. Así mismo, la embajadora cuestionó que Leal no hubiera verificado los perfiles ni el cumplimiento de los requisitos legales de esos funcionarios y añadió que los mencionados no eran figuras reconocidas dentro del sector salud y que los planes de recuperación de las EPS intervenidas fueron avalados por la Supersalud. Al respecto, Laura Sarabia afirmó que la petición para que el presidente Petro rindiera una declaración juramentada sobre esa controversia no es reciente, sino que se formuló hace un año. El objetivo, explicó, era esclarecer el origen de la información errónea y permitir que todos los involucrados, incluido Leal, dieran su versión ante las autoridades competentes.

También recordó una reunión realizada a finales de 2024 en la que participaron Leal, su entonces asesor Ramírez Cobo, el ministro de Salud, Alfonso Jaramillo, y Petro. En ese encuentro —según Sarabia— se aclaró el proceso de recepción de hojas de vida y la forma en que se hicieron las designaciones. Sobre la participación de su otrora asesor, señalado como mediador de la entrega de las hojas de vida, la funcionaria aseguró que no actúa como “su vocera” y que desconoce los detalles de su proceso judicial, en el que está ejerciendo su derecho a la defensa. La embajadora Sarabia lamentó que se insista en atribuirle responsabilidades a partir de la figura de su “supuesta mano derecha” sin precisar quiénes eran las personas involucradas ni si cumplían con los requisitos exigidos y dijo que tenía confianza en que las investigaciones demostrarán que no tuvo “ninguna injerencia en la designación de interventor alguno”. Finalmente, se refirió al ambiente laboral en laboral en la Casa de Nariño y en Gobierno, en donde las peleas públicas dejan ver las dispuestas internas que hay entre diferentes bandos (como Carlos Carrillo versus Angie Rodríguez). En respuesta, hizo una referencia a la canción “Ay vamos” de J Balvin para describir la imagen que el país tiene de eso.