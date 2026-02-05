“Peleamos, nos arreglamos”: a ritmo de J Balvin, Sarabia habla de relación con Petro

Si hay una relación volátil e impredecible en el Gobierno Nacional es la del presidente Gustavo Petro y a quien alguna vez llamó su “querida funcionaria”, la hoy embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia. Escándalos, distanciamientos y movimientos políticos han marcado ese vínculo político. El más reciente hecho en el que salió mencionada la funcionaria lo inició su jefe y la involucró en supuestas recomendaciones que hizo para hacer nombramientos en el sector salud.
Mientras presentaba sus cartas credenciales ante el Rey Carlos III en el Palacio de Buckingham en Londres, en Colombia su nombre era asociado a presuntas irregularidades en la designación de interventores en las entidades promotoras de salud (EPS) que están bajo intervención de la Superintendencia de Salud.
En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, la embajadora se refirió a esos señalamientos, que la involucran en encomendar hojas de vida de interventores cuestionados por medio de Jaime Ramírez Cobo, quien fue padrino de su matrimonio y su asesor cuando era la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
El presidente Petro explicó esto en un evento en Casa de Nariño en el que estuvo el exsuperintendente Luis Carlos Leal y a quien le dijo: “yo le dije a usted: por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores. Pero usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura (Sarabia), y eso fue un engaño”.