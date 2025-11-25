La disidencia de ‘Calarcá’ creció 16% en siete meses y ya suma más de 2.802 hombres

Alexander Díaz Mendoza tenía apenas 16 años cuando ingresó a la guerrilla de las Farc, entonces con fuerte presencia en el Meta. En ese momento, las Farc no solo eran la insurgencia más antigua de Colombia, sino también una de las organizaciones armadas con mayor influencia en América Latina. Desde su llegada al grupo adoptó el alias de ‘Calarcá’.
Hoy, ese alias aparece en todas las portadas y los noticieros del país. ‘Calarcá’ es la figura central de uno de los escándalos más graves de connivencia entre estructuras del Estado y organizaciones criminales. Su habilidad para tejer relaciones de poder, incluso en escenarios de supuesta legalidad, lo llevó a establecer vínculos con miembros de las Fuerzas Militares y de inteligencia, una red que ahora se revela como el soporte de su influencia y expansión.