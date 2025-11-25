Juliana Guerrero gastó $213 millones en cinco vuelos de helicóptero sin justificación: Contraloría

La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por el uso de aeronaves de la Policía Nacional por parte de Juliana Guerrero, quien, mientras ejercía funciones en el Ministerio del Interior, habría utilizado estos vuelos oficiales para desplazarse hasta la Universidad del Cesar sin que existiera una justificación relacionada con sus responsabilidades en esa cartera.

De acuerdo con el organismo de control fiscal, Guerrero realizó cinco trayectos en helicópteros de la institución, viajes que no tenían relación con su agenda o tareas en el Ministerio. Solo en combustible, estos desplazamientos representaron un gasto cercano a los 213 millones de pesos, un uso de recursos públicos que la Contraloría considera irregular.

“Los hechos evidencian que, si bien existió autorización ministerial, el objeto del viaje no se enmarca dentro de la misionalidad institucional, por cuanto la asistencia a un órgano directivo de una universidad pública corresponde a funciones diferentes a las propias del Ministerio del Interior”, se lee en el documento de la Contraloría.

Le puede interesar: De Mejía a Guerrero: los delegados cuestionados de Petro en universidades públicas

Según el informe, la actividad que motivó los desplazamientos correspondía a gestiones ajenas a la misión institucional, lo que derivó en una actuación ineficiente y antieconómica que terminó afectando recursos públicos.

“La cual generó un menoscabo al presupuesto público y, en consecuencia, un daño patrimonial al Estado, al haberse solicitado apoyo aéreo en el marco del convenio para unos vuelos cuya finalidad no resulta consecuente con la misionalidad ni las funciones del Ministerio”, añade la Contraloría.