“Calarcá”, el criminal que mata y trafica y nunca le pasa nada

El supuesto proceso de paz entre el Gobierno Petro y Alexánder Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, parece más una fachada para cometer actos criminales, según lo revelado en las últimas horas.
La mesa de conversaciones está activa desde finales de 2023, cuando el delincuente rompió relaciones con el Estado Mayor Central (EMC) de Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”) y montó su disidencia aparte, con el mote de Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).
En el transcurso, sus frentes han perpetrado graves delitos, sin que le sea suspendido su estatus de gestor de paz. La historia de los supuestos beneficios inició con su cuestionada liberación tras ser detenido en la caravana de la UNP, cometiendo delitos en flagrancia, pero luego sus secuaces han protagonizado hechos más atroces contra la Fuerza Pública.
Entre ellos está una emboscada a un pelotón del Ejército el 27 de abril de 2025, en el sector rural Guanapalo, en Guaviare, donde fueron asesinados siete militares y seis quedaron heridos.