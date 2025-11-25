Grupo Sura vendió el 100% de Arus a firma española SS Aquarius y avanza en su estrategia de enfocarse en servicios financieros

Grupo Sura anunció la firma de un contrato de compraventa de acciones con la empresa española SS Aquarius para vender el 100% de su participación en Arus, compañía colombiana especializada en soluciones integradas de tecnología e información. La operación se alinea con el objetivo estratégico del holding de concentrar su portafolio en servicios financieros en América Latina.
La venta se estructuró en dos etapas: inicialmente, Grupo Sura transferirá el 51% de las acciones a SS Aquarius, y el 49% restante se entregará en el transcurso de 2026, una vez se cumplan las condiciones pactadas entre las partes.
