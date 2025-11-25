Grupo Sura vendió el 100% de Arus a firma española SS Aquarius y avanza en su estrategia de enfocarse en servicios financieros

Grupo Sura anunció la firma de un contrato de compraventa de acciones con la empresa española SS Aquarius para vender el 100% de su participación en Arus, compañía colombiana especializada en soluciones integradas de tecnología e información. La operación se alinea con el objetivo estratégico del holding de concentrar su portafolio en servicios financieros en América Latina. La venta se estructuró en dos etapas: inicialmente, Grupo Sura transferirá el 51% de las acciones a SS Aquarius, y el 49% restante se entregará en el transcurso de 2026, una vez se cumplan las condiciones pactadas entre las partes. Le puede interesar: OPA por acciones de Protección fue exitosa; Sura Asset Management se queda con el 58,95%

Sura ajusta su portafolio y la española SS Aquarius entra al negocio tecnológico en Colombia

Juan Esteban Toro, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Grupo SURA, destacó que la venta permite avanzar en el enfoque estratégico del holding. FOTO: CORTESÍA SURA

Con esta desinversión, el conglomerado empresarial continúa su proceso de reorganizar su portafolio para enfocarlo exclusivamente en compañías del sector financiero. De acuerdo con la compañía, la transacción permitirá que Arus siga desarrollando su estrategia acompañada de un actor especializado en la industria tecnológica. “Esta transacción reafirma nuestro objetivo estratégico por especializar cada vez más nuestro portafolio en compañías de servicios financieros. Con esta operación, Arus continuará avanzando en su estrategia, de la mano de un grupo experto en la industria de tecnología”, explicó Juan Esteban Toro, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Grupo Sura. SS Aquarius, nuevo accionista controlante, resaltó su interés en fortalecer la operación de Arus en el país y en la región. “Queremos convertir a Arus en la plataforma de servicios de tecnología más relevante de Colombia y Latinoamérica, con una oferta de servicios integrales y de alto valor agregado, basada en tecnologías modernas, procesos eficientes y un equipo altamente especializado”, afirmó la firma compradora. Lea más: Inversiones de los accionistas de grupos Argos y Sura se valorizaban más del 7% tras el desenroque

La apuesta de SS Aquarius