“2026 será crítico en salud y gobierno Petro es el victimario”: vocero Pacientes de Alto Costo

La recta final del gobierno del presidente Gustavo Petro está cerca. O lejos. Depende de a quién se le pregunte. La respuesta de los gremios de pacientes podría apuntar más a que está lejos y por eso algunas hasta llevan un conteo de lo que le falta para terminar.
Bajo esa mirada es que el presidente de la asociación Pacientes de Alto Costo, Néstor Álvarez, hace un análisis sobre lo que le espera al sistema de salud en Colombia para 2026. Si bien el país estará concentrado en las elecciones legislativas (marzo) y presidenciales (mayo y junio), el activista advierte que la situación se pondrá peor y con más víctimas. En entrevista con EL COLOMBIANO mencionó sus perspectivas de lo que enfrentará el próximo presidente y no duda en calificar de “victimario” al gobierno Petro.