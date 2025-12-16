A juicio Cristian González, otro implicado en el magnicidio del senador Miguel Uribe

La investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, sigue avanzando. En las últimas horas, la Fiscalía General presentó acusación formal contra uno de los presuntos participantes en el atentado ocurrido el 7 de junio pasado en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. Se trata de Cristian Camilo González Ardila, señalado de haberse integrado de manera voluntaria al plan criminal que terminó con la vida del dirigente político. De acuerdo con la acusación, su rol habría sido clave en la fase de escape. Estaba encargado de recoger en una motocicleta al adolescente que disparó contra Uribe Turbay para facilitar su huida tras el ataque.

Según los elementos probatorios recaudados por el ente acusador, González Ardila habría recibido una transferencia de dinero destinada a cubrir gastos logísticos, entre ellos el abastecimiento de combustible de la motocicleta, con el fin de desplazarse al punto previamente acordado. El día del atentado, las autoridades lo ubican en las inmediaciones del parque El Golfito, lugar cercano a donde debía concretarse la fuga. Sin embargo, el plan se frustró cuando el menor que ejecutó el ataque fue alcanzado durante la huida por el esquema de seguridad del senador y resultó herido con arma de fuego, sin lograr llegar al punto de encuentro. Ante esta situación, González Ardila abandonó el lugar para evitar ser identificado. Días después, fue capturado en Bogotá durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). En el operativo, los investigadores incautaron varios elementos que, según la Fiscalía, refuerzan la hipótesis de su participación en el magnicidio. González Ardila estaba bajo libertad condicional –ya había sido condenado en 2015 y 2016 por delitos como hurto y porte de armas–. Ahora, que está relacionado con el crimen del senador y precandidato presidencial, inició un proceso de colaboración con la justicia. "Si hubiese sabido que era Miguel Uribe, habría cobrado más", aseguró González Ardila ante la Fiscalía y añadió que la banda criminal que lo contactó estaba planeando más atentados contra políticos del país.

Señaló que también se estaría diseñando un atentado contra un esquema de seguridad compuesto por entre cinco y seis camionetas. Actualmente, permanece recluido en un centro carcelario y deberá enfrentar un juicio oral como presunto responsable de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambos en modalidad agravada. Con esta acusación, ya son nueve las personas vinculadas formalmente al proceso penal por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, entre ellas el menor de edad que ejecutó el ataque armado y que ya fue sancionado con una pena de siete años de privación de la libertad.



Preguntas frecuentes sobre el tema: