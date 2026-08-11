Critican a Petro por el desplome del Hospital Universitario del Valle y no arreglarlo durante su gobierno: rescataron 7 personas

En medio de la dura situación que atraviesan los diferentes territorios de Colombia por el fuerte terremoto de magnitud 7.4 ocurrido en la mañana de este lunes 10 de agosto, se conocieron nuevas críticas al expresidente Gustavo Petro por el desplome de una parte del Hospital Universitario del Valle, en Cali, donde justamente lograron rescatar este martes a siete personas que estaban atrapadas bajo los escombros.
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