“Dentro de esa nube de polvo iban las almas que estaban muriendo”: crónica del terremoto desde Pereira

Semanas atrás habían fumigado en la casa de los Romero Marín, por eso cuando Paola se despertó a las cuatro y media de la mañana y vio una cucaracha caminando por una pared con rumbo al techo no entrevió un mal presagio, cosa que pensaría después con una arcada de asco y miedo. Era el 10 de agosto de 2026. Rápidamente se puso la ropa de ejercicio y salió del barrio Villa del Prado de Pereira rumbo al Centenario, donde a las cinco de la mañana empezaría clase de crossfit en una gran bodega. En el último circuito de ejercicio tuvo que salir a correr cien metros a gran velocidad y vio el cielo diferente, raro, incandescente, como los atardeceres rojizos del Eje Cafetero; vio un amanecer invertido y pensó que sería un día caluroso.
Paola, de treinta y tres años, nacida en Villavicencio y que ha hecho su vida en Pereira desde los diez, tiene un problema con el tiempo: siempre llega retrasada a sus citas, aunque todos dicen de ella que es un abogada impecable y responsable. Salió pitada para su casa, se bañó y no alcanzó a desayunar. Le pidió a la madre, Stella, que la llevara hasta la Secretaría de Cultura del Departamento, así se ahorraría diez o quince minutos de buscar parqueadero y volver caminando hasta el edificio patrimonial de Renta Departamental; tenía que llegar a comité primario a las siete y treinta y ya sabía que no alcanzaría, como tantas otras veces. Durante casi toda su vida profesional, Paola ha hecho todo en el centro de Pereira, en esas pocas cuadras que hay entre el Centro Comercial Victoria y la Plaza de Bolívar. Salieron a toda prisa de la casa y Stella recordaría a las siete y cuarenta de la mañana que había dejado la estufa prendida y la puerta abierta.
Salieron de Villa del Prado, atravesaron el barrio Providencia, donde habían vivido muchos años atrás, donde les fiaban en la tienda, donde las cuadras nunca más serían las mismas. Para evitar los tacos de la mañana atravesaron el Centro Comercial La 14 y llegaron al semáforo del Centro Comercial La Victoria, en la carrera 12, justo en la esquina de la bomba de gasolina Terpel Altoque. Paola sintió que el carro se mecía levemente, como si desde afuera alguien lo estuviera empujando con las manos, pero muy rápido supo que estaba temblando y, sabiendo que su madre podía entrar en pánico, se quedó en silencio, pero el temblor se hizo más fuerte y le puso una mano a Stella en la pierna y le dijo ‘amá’ está temblando. El terremoto incrementó, no cesaba.
Paola se aseguró de que nada pudiera caerles encima y aplastarlas adentro del carro. Vio que el bus de adelante desapareció por una humareda de polvo y de un edificio que nunca miraba porque le parecía tan feo como una humillación, salió una mujer corriendo y gritando: salgan, salgan. Pensó en tirarse del carro, pero Stella estaba paralizada por completo, así que aceleró suavemente hasta el jardín que tiene en frente el Centro Comercial Victoria. Miró el retrovisor y se dio cuenta de que aquel edificio viejo ya no existía, era puras ruinas. Stella comenzó a gritar con una voz aguda que crujía en los tímpanos y Paola se bajó del carro para no entrar también en pánico. Vio el Victoria moviéndose como un juguete de caucho, casi inclinado sobre el jardín de la carrera 12. Así llegó a la idea que tiene cualquiera mientras vive ese pequeño fin de todas las cosas: solo esperó que todo se derrumbara, que esos edificios entre los que caminó durante años se esparcieran como fichas de Lego. Más allá, entre el pánico, vio cómo se vino abajo la fachada del edificio de Rentas.
Pasaron un minuto y treinta segundos, un poco más o un poco menos, y el terremoto pasó. Un anciano salió de algún lado y miró a los ojos a Paola y le dijo mija, ¿usted había visto algo así?, yo no, y ella le preguntó si estaba bien y él movió la cabeza en afirmación. Luego Paola vio a un perro café y pequeño, perdido y desorientado; desde que años atrás se murió su perra Donna, cuyas orejas la asemejaban a un burro pequeño, ve en cualquier perro los ojos de la que fue suya, la imagen de un amor perdido pero vivo. Todo era polvo y había mucha gente en la plaza cívica Ciudad Victoria, oficinistas del Lucy Tejada, el edificio de Rentas, la Empresa de Energía, las oficinas de la Alcaldía, la notaría.
El desastre arroja una luz de sombra en la cabeza durante unos pocos segundos. Luz, porque te haces consciente de que estás vivo; sombra, porque el mundo exterior se abre hacia adentro como única prueba de tu propia presencia. Una vez se atraviesa ese túnel de existencia pura, de asomo ante el abismo, la vida exterior vuelve con la pregunta verdadera: ¿los míos también están vivos?
La madre estaba ahí, al lado, paralizada. El hermano, Carlos, estaba en el trabajo: la planta de tratamiento de agua municipal, en una explanada segura. ¿Y qué había pasado con Cristian, su novio, que en el terremoto del 25 de enero 1999 salvó a sus hermanas menores y segundos después supo que sus padres habían quedado adentro de una casa derrumbada? Nadie contestaba, las líneas estaban caídas. Stella entonces dijo: dejé la estufa prendida. Dos cuadras después, en la carrera 12 con la calle 20 trató de voltear a la izquierda, como dice la norma, y todo era escombros. Subió en el sentido en que aumentan las carreras. Pasó por la maltrecha Gobernación de Risaralda y en un giro cruzó la calle 21 y volvió al barrio Providencia, por donde había pasado más temprano, y esta vez los escombros por cada cuadra, la gente bañada por una lluvia de polvo, hombres parados en calzoncillos y mujeres envueltas en toallas, le hizo recordar a su perra Donna corriendo por allí, atravesando el parque donde esa misma noche pasarían el sueño decenas de personas.
Bajó entonces por la vía que cruza los guaduales, porque Pereira es una ciudad levantada sobre hendiduras formadas por cañadas. La ciudad está en ramales de pequeñas montañas como una mano abierta. Subiendo a Villa del Prado desde una moto un hombre la sacudió la mano, la saludaba. Se extrañó: era Cristian, con la cara pálida, en una mueca de pavor, que había salido a buscarla. Bajó la ventana y se tocaron la mano.
En la casa, con el paso del día y gracias a internet, se dio cuenta de que algunos lugares de su vida más emotiva habían desaparecido o desaparecerán. Vio un video donde se ve el sacudón que sufrió la Universidad Libre de la 40, vio algunas partes del edificio desmoronándose; vio uno de los edificios azules de La Lorena, donde vivió cuando era una niña y amenazó a su madre con irse para siempre de la casa, esa casa ya no existe más.