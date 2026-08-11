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Incendio de grandes proporciones consume zona boscosa del Alto de Boquerón, en Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez informó que, por lo pronto, no hay afectación de casas ni personas, pues se trata de un área que no está poblada.

  • En la parte central se aprecia la humareda que produce la conflagración de esta tarde en el Alto de Boquerón. FOTO: CORTESÍA DAGRD
    En la parte central se aprecia la humareda que produce la conflagración de esta tarde en el Alto de Boquerón. FOTO: CORTESÍA DAGRD
Redacción El Colombiano
hace 6 horas
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Un incendio de gran magnitud se presenta en la parte final de la tarde de este martes en una zona boscosa del occidente de Medellín y los bomberos de la ciudad hacen ingentes esfuerzos por extinguir las llamas.

“Seguimos atentos a este caso desde la estación de Bomberos Occidente. El incendio es de grandes proporciones y se presenta en una zona de reserva forestal del Alto de Boquerón”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta de X al informar sobre esta emergencia que se agrava en medio del calor que se siente en la capital antioqueña.

Le recomendamos leer: Incendio forestal en El Poblado, en Medellín, alcanzó una vivienda: bomberos atendieron las llamas

Hasta ahora no se ha dado mayor información sobre la extensión que compromete dicha conflagración, pero el alcalde Gutiérrez adelantó que no hay personas que tengan comprometida su integridad, pues no existen casas en un radio de un kilómetro desde el sitio de ocurrencia del hecho.

Un número nutrido de apagafuegos compone las tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín que se ha desplazado a atender la situación.

Debido al intenso verano ocasionado por el fenómeno del Superniño, los organismos de socorro han estado en alerta permanente durante los últimos meses.

Uno de los incendios que ha presentado durante esta temporada ocurrió el lunes de la semana pasada en la comuna 14 (El Poblado). En esa ocasión, según el reporte oficial, la conflagración habría comenzado con un fuego en una casa pequeña de madera y luego este se extendió hacia un bosque cercano.

Las afectaciones provocadas por estos incendios afectan el ambiente y a las comunidades. Además del peligro que representan para viviendas y otras infraestructuras, las fuentes hídricas resultan comprometidas.

Cada incendio genera impactos sobre la fauna y la flora, deteriora la calidad de los suelos, reduce la disponibilidad de agua y deja condiciones propicias para que nuevos focos de incendio puedan originarse o reactivarse con mayor facilidad.

También le sugerimos ver: Incendios forestales en Santander ya consumieron más de 60 hectáreas en 36 horas

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Dónde está ubicado el incendio forestal que azota a Medellín en esta tarde?
El incendio se presenta en una zona de reserva forestal del Alto de Boquerón, en el occidente de Medellín. La información disponible en la nota no precisa el punto exacto de la conflagración.
¿Hay personas o viviendas en riesgo por el incendio del Alto de Boquerón?
Hasta el momento no se reportan personas en riesgo, debido a que no hay viviendas en un radio de un kilómetro alrededor del sitio donde se presenta el incendio, según informó el alcalde Federico Gutiérrez.
¿Qué tan grande es el incendio forestal del Alto de Boquerón?
La emergencia fue descrita por el alcalde Federico Gutiérrez como un incendio de grandes proporciones. Sin embargo, hasta el momento de publicación de la nota no se había informado oficialmente cuántas hectáreas o qué extensión de bosque resultaron afectadas.
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