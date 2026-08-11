Incendio de grandes proporciones consume zona boscosa del Alto de Boquerón, en Medellín

Un incendio de gran magnitud se presenta en la parte final de la tarde de este martes en una zona boscosa del occidente de Medellín y los bomberos de la ciudad hacen ingentes esfuerzos por extinguir las llamas.

“Seguimos atentos a este caso desde la estación de Bomberos Occidente. El incendio es de grandes proporciones y se presenta en una zona de reserva forestal del Alto de Boquerón”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta de X al informar sobre esta emergencia que se agrava en medio del calor que se siente en la capital antioqueña.

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Hasta ahora no se ha dado mayor información sobre la extensión que compromete dicha conflagración, pero el alcalde Gutiérrez adelantó que no hay personas que tengan comprometida su integridad, pues no existen casas en un radio de un kilómetro desde el sitio de ocurrencia del hecho.

Un número nutrido de apagafuegos compone las tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín que se ha desplazado a atender la situación.