¿Qué pasó con los cuerpos de mujeres que hallaron durante la búsqueda de Yulixa Toloza?

Seis días duró la búsqueda de Yuliza Consuelo Toloza Rivas, luego de someterse a un procedimiento estético y quirúrgico en un mal llamado centro estético en Bogotá, cuya propietaria, el supuesto cirujano y demás involucrados fueron capturados en Colombia y Venezuela.
El hallazgo de Toloza puso fin a la zozobra de su familia, que esperaba poder darle cristiana sepultura, en medio de un caso que encendió las alertas de las entidades de salud por el incremento de cirugías estéticas realizadas en lugares de dudosa procedencia, sin credenciales ni condiciones sanitarias adecuadas.