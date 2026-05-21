Polémica por nuevo software de la UNP: denuncian intento de espionaje a protegidos y escoltas

La Unidad Nacional de Protección (UNP) viene adelantando reuniones confidenciales en sus instalaciones desde hace varias semanas para definir la adquisición de una nueva herramienta tecnológica de protección, en medio del desarrollo de un nuevo aplicativo que se ha manejado bajo estricta reserva.
El software, denominado Acompañamiento de Servicios de Protección (ASP), está diseñado para instalarse en los teléfonos celulares de 8.700 protegidos y 14.000 escoltas.
Aunque la entidad argumenta que el sistema busca optimizar la seguridad y frenar la corrupción interna —como la falsificación de reportes y el cobro de viáticos sin un acompañamiento real—, la iniciativa ha desatado una fuerte controversia entre sindicatos y voceros de líderes sociales, quienes temen que la aplicación sea utilizada para seguimientos ilegales a través del acceso en tiempo real a la ubicación, audio y cámaras de los dispositivos.