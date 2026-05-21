Polémica por nuevo software de la UNP: denuncian intento de espionaje a protegidos y escoltas

La Unidad Nacional de Protección (UNP) viene adelantando reuniones confidenciales en sus instalaciones desde hace varias semanas para definir la adquisición de una nueva herramienta tecnológica de protección, en medio del desarrollo de un nuevo aplicativo que se ha manejado bajo estricta reserva. El software, denominado Acompañamiento de Servicios de Protección (ASP), está diseñado para instalarse en los teléfonos celulares de 8.700 protegidos y 14.000 escoltas. Aunque la entidad argumenta que el sistema busca optimizar la seguridad y frenar la corrupción interna —como la falsificación de reportes y el cobro de viáticos sin un acompañamiento real—, la iniciativa ha desatado una fuerte controversia entre sindicatos y voceros de líderes sociales, quienes temen que la aplicación sea utilizada para seguimientos ilegales a través del acceso en tiempo real a la ubicación, audio y cámaras de los dispositivos.

¿Por qué nacen las denuncias?

La oposición gremial no se hizo esperar. Wilson Devia, presidente del sindicato UT-UNP, le dijo a El Tiempo que: “Con la implementación de ese aplicativo no solo se hacen labores de inteligencia, sino que en realidad es un negocio para algunos cuantos”. Además, Devia recordó que la entidad ya cuenta desde hace un par de años con la herramienta ‘Línea Vida 103’, la cual permite tomar el control del celular ante un riesgo inminente. “Desde hace un par de años se está implementando la Línea Vida 103 a la que si una persona llama se le envía un enlace que permite tomar control del celular y acceder a la cámara, micrófono y demás”, le dijo al medio ya mencionado. Ante los duros señalamientos, la UNP reaccionó mediante un comunicado oficial en el que descalificó las críticas y defendió la legitimidad del software, asegurando que los cuestionamientos provienen de sectores incómodos con la transparencia. Conozca: Petro le cambió el nombre al ELN y se lavó las manos por los escándalos

No obstante, en un video en poder de EL COLOMBIANO, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad alertó por las posibles afectaciones laborales y de seguridad tras la implementación de este nuevo software de georreferenciación, y también por los cambios proyectados en el próximo proceso licitatorio de la entidad. De acuerdo con la información conocida, la nueva aplicación permitirá controlar la ubicación y horarios tanto de escoltas como de protegidos durante la prestación del servicio. “Ayer se socializó dentro de la Unidad Nacional de Protección la aplicación de un nuevo software donde implica supervisar tanto a los protegidos como a los escoltas, creando una georreferenciación con sus propios escoltas”, se señaló. Según se confirmó, el sistema registrará la hora de entrada y salida de los servicios, así como los tiempos de viáticos, mediante una aplicación administrada por las empresas de seguridad y la entidad estatal. Sin embargo, también se dijo que esta herramienta podría servir como soporte probatorio para reclamar horas extras y jornadas laborales que, según denuncian, no han sido reconocidas. “Se podrá hacer efectivo el cobro a las diferentes empresas de seguridad. Ya no tendrán excusa ninguna”. En el pronunciamiento también se advirtió sobre preocupaciones relacionadas con la privacidad y la seguridad de la información de los protegidos. “¿Dónde están los sellos de seguridad de estas aplicaciones? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde están los estudios técnicos para que no permita que otras personas ingresen y vean la georreferenciación de los protegidos?”, se cuestionó.

Además, se denunciaron posibles cambios en el esquema de pagos dentro de la próxima licitación de la UNP. “La preocupación es si estas uniones temporales van a seguir pagando lo que se ganan ahorita cada escolta o van a ser un salario más bajo. Recuerden que esto es un negocio para estas empresas. Entre menos paguen, más van a ganar”, aseguró el vocero de la asociación. También se dijo que esta situación podría afectar a cerca de 6.000 escoltas en el país y anunciaron posibles acciones legales y movilizaciones para exigir garantías laborales. Lea también: UNP enfrenta deuda de $400 mil millones por alquiler de 5.000 camionetas, ¿riesgo para esquemas de seguridad?

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