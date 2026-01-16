“Petristas nos insultaron y escupieron”: Daniel Briceño y Jerome Sanabria denunciaron ataque en la calle

Una jornada de campaña en el espacio público de Bogotá terminó convertida en una denuncia sobre agresiones físicas y verbales que denota la polarización en Colombia.

En la noche del 15 de enero, el concejal Daniel Briceño y la activista Jerome Sanabria aseguraron haber sido objeto de hostigamientos mientras realizaban actividades proselitistas en inmediaciones de la avenida El Dorado, tras verse obligados a descender del sistema TransMilenio por bloqueos en la vía. Según relataron, el episodio se produjo cuando caminaban por el separador vial luego de la interrupción del servicio ocasionado por machas en contra de Estados Unidos y Donald Trump. Allí, afirmaron haber sido abordados por un grupo de personas a quienes identificaron como simpatizantes del petrismo, quienes los increparon con insultos, señalamientos ideológicos y actitudes intimidantes. "Nos increparon que nosotros éramos unos vendidos al capital, que Washington nos había lavado la cabeza, que éramos unos defensores del oligopolio, esa estupidez que se han inventado aquí y que el Pacto Histórico le ha metido a los jóvenes en la cabeza. Decían que éramos unos entregados al gran capital; bueno, toda esa basura que hablan todo el tiempo", explicó.

El concejal sostuvo además que el enfrentamiento ocurrió frente a una de sus vallas de campaña, lo que, a su juicio, incrementó la tensión del momento y marcó simbólicamente el episodio: “Nos decían fachos”. Jerome Sanabria respaldó la versión y aseguró que la situación escaló más allá de los insultos. A través de redes sociales, afirmó que el equipo fue rodeado por varias personas y que se presentaron agresiones físicas. Según la influencer, aprovecharon que tuvieron que bajarse del Transmilenio y se posicionaron frente a la valla de Briceño para grabar algunos videos de campaña. Sanabria relató que eran solo cuatro integrantes de campaña y que habrían sido cercados por un grupo mucho más numeroso, algunos con el rostro cubierto, quienes los cuestionaron por grabar y los intimidaron con objetos en las manos.

En los videos sobre los hechos, se escuchan a varias personas gritando. Uno de ellos les dice: “sus discursos matan gente”.